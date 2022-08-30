法新社：中共公告召開黨代會，習近平的未來被提上日程

中國/20大/習近平連任

中國國家媒體今天報告，中國共產黨將於10月16日召開第20屆黨代會，法新社說，這是一次決定性的會議，應該能讓習近平贏得續任中國領導人第三個任期。

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中共即將召開黨代會，習近平的未來被提上日程。這次會議預計將使習近平成為世界上人口最多的國家中第一位第三屆執政的總統。中共全國代表大會每5年一屆。

法新社說，在2017年的上一次大會上，北京強人習近平將他的 "思想 "納入黨的憲章文件的一部分。幾個月後，憲法被修改，取消了兩屆任期的限制。因此，習近平在理論上可以終身主持人民共和國的主席工作。

這次大會是中國共產黨自1921年成立以來的第20次大會，預計也將導致政治局常委的重大改組，政治局常委是掌握中國實權的七人機構，權力極大。

但根據不成文的傳統，目前執政的一些常委會成員已經達到了他們應該退休的年齡。

據中國國營的中央電視台星期二說，有2300名代表，中共黨代大會將在 "全黨和全國各族人民致力於建設社會主義現代化國家的關鍵時刻 "舉行。

據分析人士說，雖然共產黨政權給人以團結的感覺，但幕後爭鬥卻很激烈，習近平仍在尋求鞏固其他的權力。

根據幾年前的官方數據，自習近平在2012年底接任黨國首腦以來，在一場持續的大規模反腐運動中，已有超過150萬名官員受到懲罰。長期以來，中國領導人一直被懷疑利用這一運動來打擊他的內部反對派。

黨代會將在中國面臨許多挑戰的時候開幕。

經過多年的無節制發展，中國現在正面臨著增長急劇放緩。而16-24歲的年輕人的失業率急劇上升（近20%）。然而，該黨的主要合法性在於人口購買力的提高。

習近平竭力維護的清零戰略，越來越受到公眾，特別是商界的質疑，他們對疫情限制措施所帶來的威脅感到震驚。當局正在實施局部封鎖，在一些地方要求每72至48小時進行一次PCR測試，並強制要求旅行者在移行到另一個省時要接受檢疫。

在國際上，習近平的中國和中國競爭對手美國之間的爭論點已經成倍增加：貿易和技術、新疆維吾爾族的命運、香港的鎮壓以及圍繞台灣的緊張局勢。

8月初，中國在北京聲稱擁有主權的台灣附近進行了規模空前的軍事演習。這是在美國三號人物佩洛西訪問台灣後向華盛頓發出的強烈信息，中國指控這是一種挑釁。