深圳爆疫情 病毒首現子分支BF.15

中國/新冠病毒

中國官方今公布新增新冠病毒（含確診與無癥狀感染者）共1829例，重災區四川、西藏與海南疫情還在燒，科技重鎮深圳又爆疫情復燃，當地首度發現感染BA.5.2.1子分支BF.15的病例。

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據中央社今天引述中國衛健委官網上午公告，29日零至24時，中國新增確診382例，境外輸入33例，本土349例中，四川167例，西藏49例，海南37例，廣東24例，新疆14例，重慶市11例等。

另新增無癥狀感染者1447例，境外輸入79例，本土1368例中，西藏645例，四川109例，青海103例，黑龍江66例，海南55例，遼寧50例，天津市43例，新疆40例等。

這波延燒新疆、西藏、四川與海南等地的疫情目前仍未趨緩，中國官媒健康時報29日報導，像是海南三亞市的疫情已持續29天，截至28日24時，累計確診6415例，無癥狀感染者8922例，共計1萬5337例。據杭州師範大學附屬醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師戴一帆分析，三亞疫情的主要病毒是Omicron的分支BA.5.1.3，傳播力略強於既往毒株，但致病性沒有增強，加上疫情爆發期間正值暑假，三亞遊客多，防疫難度高。

據深圳衛健委官網報告，比對8月23日以來深圳市所有病例的基因組序列，大多數個案感染為首次在當地發現的BF.15，這是BA.5.2.1的子分支，另外部分個案感染BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2。深圳衛健委指出，BF.15“傳播速度比它老祖宗更快”，隱匿性和傳播力更強，非常“狡猾”。