為保20大不失控 北京周邊400萬居民被隔離

封控保20大

法新社北京電稿稱，河北省北京周邊的近 400 萬居民，自周二8月30日開始被隔離，當局希望在今秋中共20大召開之前避免任何因新冠疫情而失控的風險。

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消息稱，河北省承德市和新樂市的居民為了應對疫情爆發，自今起必須待在家裡直到本周末。

此外，在兩天內出現80多例陽性病例後，與北京接壤居民超過1300萬的大城天津必須在周二進行核酸檢測。

與幾乎所有其他國家不同，中國繼續實施嚴格的疫情防控政策。北京當局下令進行局部禁閉，在某些地方每 72 小時甚至 48 小時進行一次核酸檢測，即對前往另一個省份的旅行者產生隔離風險。

法新社說，儘管這一政策嚴重影響了經濟民生。但當局認為，在即將召開的中國共產黨第 20 次全國代表大會之前不應放鬆。除非出現不太可能的轉折，否則現任中國國家主席的習近平將在20大獲得前所未有的第三個任期。

習近平堅決捍衛的中國國家衛生政策已經變得非常政治化，任何對反新冠病毒措施的正面反對都可以被視為對政權的挑戰。

最近幾天，Omicron 變體病毒似乎再度在大城市傳播。在中國西部最大的城市成都，當局限制部分地區居民外出，要求在 24 小時內進行核酸檢測才能離開市區，並呼籲避免“非必要”的旅行。

在擁有 1800 萬居民、專註於新科技的中國南邊大都市深圳，兩個區域被部分封閉，世界上最大的電子市場華強北也遭令關閉。 “關閉通知突然來了。我們只有幾個小時的時間將我們的貨物放入倉庫並鎖上大門”，市場上的供應商陳先生告訴法新社。

周二，深圳共報告了35例新的陽性病例。 在市政府總部所在的福田區，電影院、卡拉OK場所和公園也將關閉至周五。