白宮：不接受中國的“台海新常態”

台海

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）表示，白宮已經注意到有關中國大陸無人機飛入台灣外島上空的報道，美國不會接受中國想要建立的任何“台海新常態”。

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柯比在周一舉行的電話簡報會上指出，在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣前後，中國大陸持續試圖在台海地區建立一個“新常態”，包括在台海中線上空飛行、在中線台灣一側長時間停留、在台灣周邊進行軍演等。

柯比說：“北京正在試圖加劇局勢的緊張程度。對於這種“新常態”，我們已經公開表達過不會接受。正如我們所說過的，我們堅持‘一個中國’政策，不支持台獨的事實沒有改變。美國會持續依據《台灣關係法》協助台灣自我防禦，以及維護美國在該地區的國家安全利益，上述諸多事實都未改變。”

柯比提到，美軍第七艦隊的提康德羅加級導彈巡洋艦安提坦號（Ticonderoga-class guided-missile cruisers USS Antietam，CG 54）和昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville，CG 62）在台灣時間28日穿越台灣海峽，此為佩洛西月初訪台導致美中緊張關係急劇升高以來，美艦首次通過台海。柯比表示，美軍會持續遵守國際法規行動，並敦促中方也遵守國際法規。

柯比當天還對所羅門群島拒絕美國海岸警衛隊奧利弗·亨利號巡邏艦（USS Oliver Henry）靠岸加油一事進行置評，他表示，美國對此感到遺憾。柯比補充說：“有關奧利弗·亨利號靠岸遭拒的原因應該詢問所羅門群島政府，我不想特別討論這起事件，但我們很明顯地看到中國試圖欺凌和脅迫整個印太地區的國家聽從他們的命令並服務於他們所認為的國家安全利益，而不是符合一個自由開放印太地區的更廣泛利益。”