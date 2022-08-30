習邁向第三任 中共二十大10月16日召開

二十10月16日召開

牽動中共政壇未來五年權力布局的中共二十大時間敲定，中共中央政治局29日召開會議，決定於10月16日在北京召開“中共第廿次全國代表大會”（中共二十大），並於10月9日先召開中共第十九屆中央委員會第七次全體會議（十九屆七中全會）。

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中共二十大將決定中國未來五年政經工作走向，同時也是習近平可能打破慣例，繼續第三任總書記的起點，備受關注。

習近平在7月27日主持省部級幹部“迎接二十大”專題研討班時說，二十大將明確宣示中共黨在新征程上“舉什麼旗、走什麼路”，朝着什麼樣的目標繼續前進，具有“十分重大意義”。

據新華社報導，中共中央政治局29日召開會議，由習近平主持，會議研究十九屆七中全會及二十大籌備工作。中央政治局將向十九屆七中全會建議，在10月16日在北京召開二十大。

會議強調，中共二十大是在中共全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。大會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持“馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀”。

據報導，大會將全面貫徹“習近平新時代中國特色社會主義思想”，認真總結過去五年工作，全面總結新時代以來以“習近平同志為核心的黨中央”團結帶領中共全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗。

同時，將深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程中共黨和國家事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針，動員中共全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行，繼續統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，繼續紮實推進全體人民“共同富裕”，繼續有力推進中共黨的建設新的偉大工程，繼續積極推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

據報導，二十大將選出新一屆中共中央委員會和中紀委。目前各項籌備工作“進展順利”，要繼續紮實做好大會籌備工作，“確保大會勝利召開”；“會議還研究了其他事項”。