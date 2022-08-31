新加坡支持香港加入區域經濟協議

香港/政治

身處香港的新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑時表示，新加坡非常支持香港申請加入《區域全面經濟夥伴關係協議》(RCEP)，是繼中國、馬來西亞等國之外，公開表態支持香港加入該協議的成員國。

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王瑞傑今(31日)早在一帶一路高峰論壇上指出，香港是國際金融中心，亦是與中國對接的重要平台，相信可以在多方面作出頁獻。翻查公開資料，香港已與東盟、中國、新西蘭及澳洲簽署自由貿易協議，有分析認為，香港作為亞洲區域的國際仲裁、金融及貿易中心，可在RCEP和重構區域供應鏈起積極作用。 港府今年1月中旬正式申請加入《區域全面經濟夥伴關係協議》，工業貿易署署長盧世雄2月在一個研討會上表示，如果一切順利，香港約在18個月後加入RCEP。他指出，作為全球第六大商品貿易經濟體的香港，與RCEP經濟體的貿易總額達9626億美元，服務總額為1030億美元，相當於香港貿易總額的六成，香港具有優越的條件加入RCEP，並可發揮協同效應，強化RCEP成員經濟體之間的貿易聯繫。

RCEP由東盟十國加上中國、日本、南韓、澳大利亞及新西蘭等15國組成，成員國人口佔全球人口三分之一，其國民生產總值佔全球總量約三成，是目前世界最大的自由貿易協議。

韓正：北京支持香港續行普通法

另外，以中國副總理韓正為首的多名中國官員今早透過視像出席一帶一路高峰論壇時，重申中國支持香港推動「一帶一路」。韓正致詞時說，中國已就「一帶一路」與180多個國家及國際組織簽署合作文件，貿易總額達10萬億美元；而香港是共建「一帶一路」的重要參與者、貢獻者及受益者，發揮重要作用，期望香港繼續主動與其他國家開展更多合作，打造「一帶一路」綜合服務平台。

他又說，中央支持香港維持普通法制度，發展高增值服務業，完善金融合作，為「一帶一路」提供航運、金融及信息等專業服務，提高香港在國際分工的競爭力。他更要求香港繼續吸引更多學生和學者赴港，深化與中國內地合作，積極融入國家的發展大局。

此外，國務院國有資產監督管理委員會主任郝鵬在論壇上指出，未來將推動更多符合條件的央企在港上市、發債和設立財富中心，提升公司地區總部貿易平台，企業資本運作風險管理公司治理和國際化經營的水平，當中包括推動央企融入香港國際創新科技中心的建設，在數字和綠色經濟等領域與全球各國加強合作。