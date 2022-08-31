聯合國公布新疆人權報告直指北京可能構成反人類罪

聯合國新疆人權報告

2022年8月25日，聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特在瑞士日內瓦出席了她任期結束前的最後一次新聞發布會。

千呼萬喚始出來，儘管北京設法阻撓，聯合國人權高級事務專員巴切萊特女士卸任之日的最後幾分鐘，新疆人權報告正式公布。報告指中國在新疆可能構成“反人類罪”，報告沒有使用“種族滅絕”的定性。

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新疆人權報告拖延不公布，最後終於決定要公布，觀察人士認為，一方面凸顯聯合國的萎縮，同時終究不肯完全喪失自身信譽而要背水一戰；另一一方面也凸顯北京咄咄逼人的強勢，同時，畢竟東流去，北京的努力終究也徒勞無功。

從國際媒體公告的時間線看，該報告是在即將跨入9月1日的前幾分鐘正式公布的，這至少讓巴切萊特不至於背棄任上一定要公布這份報告的承諾。作為聯合國人權事務高級專員，巴切萊特女士經常就各大洲的侵權行為和關切問題坦率地發表意見，包括北京對香港民主的鎮壓。但是，當涉及到中國對持不同政見者的待遇以及對新疆犯罪的指控時，她的發言極為謹慎。

在巴切萊特女士5月訪問中國並對新疆進行短暫訪問後，對她的批評更加激烈。她在訪問時沒有對該新疆地區發生的鎮壓表示反對，而是表示她此行的主要成果是促進與中國當局的高級別討論。

巴切萊特女士的言論遭到了海外維吾爾人和人權團體的譴責，他們指責她無視廣泛的鎮壓。不過，她的辦公室的報告受到廣泛期待。

聯合國新疆人權報告在結論中指出：北京"對維吾爾族和其他以穆斯林為主的群體成員的任意和歧視性拘留的程度（......）可能構成國際犯罪，特別是反人類罪“。

報告指出，"有理由得出結論，在新疆發生了大規模任意拘留的模式"，"至少在2017年至2019年期間，影響到相當一部分維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族社區。"

聯合國機構表示，它缺乏數據來表明有多少人被監禁，但是。"累積起來......這些不同的信息來源支持這樣一個結論：職業教育和培訓中心系統的目的是在該地區的整個地理範圍內廣泛運作。"

聯合國發現，當局使用的策略包括饑餓和注射。"幾乎所有受訪者都描述了注射、吃藥或兩者兼而有之的情況"，以及 "定期採集血樣"。"受訪者一致描述了所注射的藥物如何使他們感到昏昏欲睡"。

聯合國人權高專辦公室根據受訪者的敘述，描述了 "可能的強制絕育"。"有可信的跡象表明，自2017年以來，通過強制執行計畫生育政策侵犯了生殖權利。"

聯合國關於新疆的報告結論指出，中國對維吾爾少數民族的待遇 "可能構成國際犯罪，特別是反人類罪"。

聯合國要求國際社會不要將維吾爾人送回中國。報告在最後一段說："各國應進一步避免將維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族成員送回中國，他們有可能被驅回，並提供人道主義援助。 ”

關於強迫勞動的指控，聯合國辦事處說："有跡象表明，勞動和就業計畫，包括那些與職業教育和培訓中心系統有關的計畫，在性質或效果上似乎是歧視性的，並涉及脅迫因素......。對宗教和種族的歧視理由本身也可能是一個促成因素，使人們容易被強迫勞動。"

人權觀察中國部主任索菲・理查森表示，“晚公布總比不公布好，任何國家都不能置於法律之上。”

她認為公布這份報告："這是對北京的謊言和對維吾爾人的可怕待遇的前所未有的挑戰。"高級專員令人震驚的調查結果解釋了中國政府為什麼要拚命阻止她的新疆報告的發表，該報告暴露了中國全面的權利侵犯。"

她補充說："聯合國人權理事會應該利用這份報告對中國政府針對維吾爾人和其他人的反人類罪行進行全面調查，並追究責任人的責任。"

中方一直把這份尚未公布的新疆人權報告說得一無是處。中國駐聯合國大使張軍周三稱：“堅決反對這份報告”。

中方的口氣是一致的，否認新疆存在大規模迫害維吾爾等少數民族穆斯林人權問題，張軍稱：“所謂新疆問題完全是出於政治動機而捏造的謊言”。

在紐約，聯合國秘書長古特雷斯發言人表示，秘書長既未讀新疆人權報告，也沒有參與撰寫。發言人稱，古特雷斯不想干預或影響報告，這是巴切萊特獨立承擔的事務。

這份報告的公布一直受到各界密切關注，公布前一直嚴格保密，從報告內容，到使用的定義，對新疆人權問題的定性，都受到廣泛的猜測。

其中，最重要的一個概念是“種族滅絕”。美國政府指責北京在新疆製造了“種族滅絕”，一月份，法國國民議會緊跟英國、荷蘭、加拿大等國議會，譴責中國政府在對維吾爾人實施了“種族滅絕”。

西方一些學者通過對一些泄露的中國官方文件、受害見證人以及統計資料的研究分析，認為北京在設置在新疆的“集中營”關押了至少一百萬主要以維吾爾穆斯林為主的民眾，強迫他們勞動，迫使婦女絕育等等。

北京一直予以否認，稱所謂集中營是“職業培訓中心”。但是，北京當局一直在阻止聯合國公布新疆人權報告，巴切萊特上周表示，正在面臨 北京的巨大壓力，同時也面臨支持公布報告的一些國家的壓力。

星期二，英國人權大使麗塔-弗倫奇對新疆報告尚未公布表示震驚。"對我們所有人來說，至關重要的是，任何國家都不能免於對其人權記錄的檢查和客觀審查，也不能允許任何國家扼殺人權事務高級專員的獨立聲音。