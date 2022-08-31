香港特首取消訪粵 改在線談口岸交流 拒評對與華通關影響

香港/防疫

在香港武漢肺炎疫情升溫、中國單日新增個案在一千多宗徘徊及深圳部分地方封區的情況下，香港行政長官李家超取消原定今(31日)午一連兩天北訪廣東和深圳的行程，改為明日在香港與廣東省、廣州市及深圳領導舉行在線會議，就粵港合作及兩地人民在口岸交流等議題交換意見。他迴避有關改動會否影響與中國內地商討通關的問題，只是說，希望經過深入討論後，可以對人民在口岸交流的議題達成一些共識。

廣告 繼續瀏覽後續

李家超今早出席一帶一路高峰論壇後解釋，在線開會是基於防疫理由，當被問及在線見面會否影響商討通關安排時，他沒有正面響應，只是強調，一直希望儘快與廣深領導會面，商討安排時曾提出不同方案，須考慮實際情況，重申目前的安排是最便捷及可以配合今、明兩天活動的方法。

李家超的北上行程原本包括出席香港科技大學廣州校園開幕禮，現時同樣改為在線進行，他又說，如果可以，亦會參與南沙民心港人子弟學校的揭牌儀式。 早前不同傳媒引述消息透露，李家超原定今明兩日到訪廣州和深圳，其中一個商討議題是「逆隔離」措施，即港人在香港進行隔離檢疫，以代替在中國內地實行隔離檢疫，不少評論憂慮，在香港每日新增個案迫近一萬宗的情況下，李家超北上未必能爭取好成績，但作為港府第二把手的政務司司長陳國基星期日(28日)仍然表示，內地對港府反應正面，希望可以很快有突破。不過，政府憲報昨天仍未有李家超離港的署任安排，已令人質疑李的北上行程生變。