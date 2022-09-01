世維大會呼籲聯合國追究中國對維吾爾人種族滅絕行為的責任

聯合國人權高專署專員巴切萊特在2022年8月31日其任期結束前最後幾分鐘，終於發表了人權團體期待多時的新疆維吾爾人人權狀況報告。圖片攝於2022年8月25日

聯合國人權高專署在巴切萊特任期8月31日結束前的最後幾分鐘，終於公布了各方期待的關於新疆維吾爾人遭遇的報告，確認了此前海外學界、媒體及人權團體近年來揭露的新疆維吾爾人遭遇種種迫害的指控。世界維吾爾代表大會發言人接受本台電話採訪時，對這份重要報告終得發表感到欣慰，但對報告沒有指稱維吾爾人面對的迫害是‘種族滅絕’感到遺憾。報告發表後，來自20個不同國家的60個維吾爾人權團體聯署發表聲明，呼籲聯合國根據報告揭露的事實，採取具體行動。

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世界維吾爾代表大會發言人迪力夏提：【我們期待聯合國進一步跟進，採取有效措施，追責中國那些推行和執行反人類罪和種族滅絕罪的責任人。我們也再次譴責中國政府利用各種途徑，繼續散步謊言，企圖掩蓋已經被確認的一系列犯罪事實。】點擊以下音頻，收聽完整內容。

世界維吾爾代表大會發言人迪力夏提

WUC Dilxat Raxit

人權高專報告發表後，全球20個國家的60家維吾爾人人權團體聯署聲明，呼籲聯合國採取七項具體行動，包括成立調查委員會展開獨立調查、根據報告中內容，向聯合國以及國際社會提出建議、聯合國防止種族滅絕機構立即對維吾爾人面對的包括種族滅絕和反人類罪在內的暴行的做出風險評估，並採取相應措施、將人權高專辦報告中強迫勞動證據納入該機構專家委員會年度報告、教科文組織緊急調查維吾爾族自然以及文化遺產遭破壞的情況等等。