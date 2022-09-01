中共國安高官劉彥平被雙開 涉“孫力軍政治團夥”

中國/政治

中共國安部高官劉彥平今天被宣布“雙開”，中紀委的指控包括他參加了“孫力軍政治團夥”，但孫力軍和傅政華等團夥成員最終都以“腐敗”被判刑，政治指控消失的無影無蹤，這些操作被疑或與習近平不願展現環繞他的黨內路線惡鬥有關。

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中紀委網站今天9月1日宣布，中國國安部前紀檢組的組長、國安部前黨委委員劉彥平嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。劉彥平被指參加了孫力軍團夥。而孫力軍案被認為是習近平以反腐的名義清洗“刀把子們”的運作。

該消息說，劉彥平參加了孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄權術；踐踏法紀，濫用權力，撈取政治資本、謀私斂財，長期搞迷信活動，對抗組織審查。

孫力軍曾官至中共公安部黨委委員和副部長，兼任公安部最重要的內保局局長。2020年初，在湖北武漢督導抗議期間落馬，被撤職查辦。

中紀委今天發布的這個通報說，劉彥平嚴重違反政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪，情節特別嚴重。經中紀委報中共中央批准，決定給予劉彥平開除黨籍處分；並由國家監委開除公職；繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據今年1月中國央視晚八點播出的5集顯示習近平反腐成績的電視專題片《零容忍》介紹，孫力軍政治團夥的成員還包括中國司法部的原部長傅政華；前中共江蘇省委常委、前政法委書記王立科；前上海市副市長、公安局局長龔道安；重慶前副市長、公安局原局長鄧恢林；山西省前副省長、省公安廳廳長劉新雲。

不過，孫力軍和傅政華等人最終統統以腐敗被判刑，而對他們政治指控的消失，被認為可能與習近平不願意展示中共高層權力惡鬥有關。他應該不願承認自己周圍環伺敵手的處境。