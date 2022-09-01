伊拉克南部城市巴士拉再爆衝突，四名什葉派人物死亡

伊拉克/政治

伊拉克首都巴格達周一爆發流血衝突，造成慘重人員傷亡後，周三至周四夜間，在該國南部城市巴士拉又爆發衝突，來自兩個敵對什葉派派別的四名武裝分子在衝突中喪失。

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本周一和周二，巴格達“綠區”舉行的示威活動引發流血衝突，導致什葉派宗教領袖薩德爾領導下的武裝派別中30名人員死亡。

周一，伊拉克什葉派宗教領袖薩德爾宣布將永久退出伊拉克政壇，他領導的“薩德爾運動”相關機構也將關閉。此前，薩德爾一直呼籲解散國民議會，重新選舉，以打破持續了數月的組閣僵局。

薩德爾宣布退休後，其支持者在巴格達“綠區”推到路障，闖入總理府。當地安全部門表示，伊拉克安全部隊在驅趕示威者的過程中出現傷亡事件。當晚，部分武裝分子與安全部隊再度發生衝突並交火。

據伊拉克安全信息披露，昨夜今晨，巴士拉親薩德爾武裝分子乘坐的車輛在“正義聯盟”運動（Asa'ib Ahl al-Haq）辦公處附近行走時成為受到攻擊的目標，引發衝突，造成四人喪生。“正義聯盟”運動屬併入正規部隊的伊拉克什葉派“全民動員部隊”（Hachd al-Chaabi）派系。

周四上午，巴士拉省長Assaad al-Aïdani宣布，由於安全部隊的介入，當地局勢已恢復穩定。

據法新社報道：自2021年10月舉行議會選舉以來，伊拉克一直陷入政治僵局，什葉派重量級人物始終未能就新總理人選或新政府的構成達成共識。危機在本周初達到高峰，薩德爾的支持者與“全民動員部隊”派系的武裝分子在“綠區”展開了較量。

聯合國秘書長古特雷斯周一發出呼籲，要求伊拉克各方保持冷靜和剋制，並敦促所有相關行為者立即採取措施，緩和局勢並避免任何暴力。