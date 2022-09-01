德國廣播電台：戈爾巴喬夫 -- 不幸福的改革家
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德國對蘇聯前領導人戈爾巴喬夫去世深感哀痛。
據德國電視一台報道，德國總統施泰因邁爾對戈爾巴喬夫為德國統一作出的貢獻表示敬意。他說，他向一位偉大的政治家鞠躬致意。德國仍然對他表示感謝。
德國總理朔爾茨將戈爾巴喬夫描述為一個勇敢的改革者和政治家。朔爾茨讚揚他為使歐洲的民主和自由成為可能做出了貢獻。但鑒於普京的統治，“俄國的民主失敗了。”
德國前總理默克爾表示，她聽到戈爾巴喬夫去世的消息時“非常悲傷”。戈爾巴喬夫改變了她的一生。默克爾在她的網站上稱讚戈爾巴喬夫是“一位獨特的世界政治家”。如果沒有他的開放和改革的勇氣，“民主德國的和平革命是不可能的。”
基民盟領袖梅爾茨在推特上寫道，他的政黨哀悼一位德國信任的政治家的離去。
基社盟領導人索德爾表示，戈爾巴喬夫比其他人更早地認識到了時代的跡象，結束了冷戰，並使長期和平成為可能。
德國廣播電台報道說，戈爾巴喬夫寫了許多書。他最近的一本書是關於他對德國人和西方的失望。具體而言，他抱怨人們正在把俄羅斯會製成新的敵人形象。
德國廣播電台表示，戈爾巴喬夫為鐵幕落下做出了貢獻。在西方，他因此被尊稱為偉大的政治家，在俄羅斯，他被指責為蘇聯解體的罪魁禍首，這反映了這個國家的狀況。戈爾巴喬夫是一個正直的人，熱心腸，但容易受騙。戈爾巴喬夫曾不理解，為什麼前蘇聯各共和國要向北約尋求在莫斯科面前得到保護。數年前，他曾向德國廣播電台表示，俄羅斯根本不可能有侵略性，因為俄羅斯是自給自足的，有足夠的土地和原材料。直到他去世前不久，他才意識到，普京能幹出什麼事來。戈爾巴喬夫曾說：“不存在幸福的改革者”。這也指的是他自己。
《圖片報》指出，對俄國官媒來說，戈爾巴喬夫去世的消息只值一個短訊。但對我們德國人來說，戈爾巴喬夫離世應該是全國哀悼的原因，沒有他就沒有德國的統一。為紀念這位偉大的政治家和歷史領袖，德國首都的一個大型中央廣場應命名為高爾巴喬夫廣場，通往廣場的街道應該有科爾大道和布什街。這是德國統一的三位父親。這也將提醒人們注意到，我們與俄羅斯人民有着長期的友誼。這一友誼將會比普京和他的戰爭活得更長。另外，對戈爾巴喬夫的哀悼也會帶來安慰：儘管世界形勢看起來很黑暗，但歷史上總會發生意想不到的好事。