德國廣播電台：戈爾巴喬夫 -- 不幸福的改革家

戈爾巴喬夫與世界

1987年12月8日，美國總統羅納德-里根（右）和蘇聯領導人戈爾巴喬夫在華盛頓白宮東廳舉行的條約簽署儀式上交換鋼筆。前蘇聯領導人戈爾巴喬夫已於2022年8月30日星期二在莫斯科一家醫院去世，享年91歲。

德國對蘇聯前領導人戈爾巴喬夫去世深感哀痛。

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據德國電視一台報道，德國總統施泰因邁爾對戈爾巴喬夫為德國統一作出的貢獻表示敬意。他說，他向一位偉大的政治家鞠躬致意。德國仍然對他表示感謝。

德國總理朔爾茨將戈爾巴喬夫描述為一個勇敢的改革者和政治家。朔爾茨讚揚他為使歐洲的民主和自由成為可能做出了貢獻。但鑒於普京的統治，“俄國的民主失敗了。”

德國前總理默克爾表示，她聽到戈爾巴喬夫去世的消息時“非常悲傷”。戈爾巴喬夫改變了她的一生。默克爾在她的網站上稱讚戈爾巴喬夫是“一位獨特的世界政治家”。如果沒有他的開放和改革的勇氣，“民主德國的和平革命是不可能的。”

基民盟領袖梅爾茨在推特上寫道，他的政黨哀悼一位德國信任的政治家的離去。

基社盟領導人索德爾表示，戈爾巴喬夫比其他人更早地認識到了時代的跡象，結束了冷戰，並使長期和平成為可能。

德國廣播電台報道說，戈爾巴喬夫寫了許多書。他最近的一本書是關於他對德國人和西方的失望。具體而言，他抱怨人們正在把俄羅斯會製成新的敵人形象。

德國廣播電台表示，戈爾巴喬夫為鐵幕落下做出了貢獻。在西方，他因此被尊稱為偉大的政治家，在俄羅斯，他被指責為蘇聯解體的罪魁禍首，這反映了這個國家的狀況。戈爾巴喬夫是一個正直的人，熱心腸，但容易受騙。戈爾巴喬夫曾不理解，為什麼前蘇聯各共和國要向北約尋求在莫斯科面前得到保護。數年前，他曾向德國廣播電台表示，俄羅斯根本不可能有侵略性，因為俄羅斯是自給自足的，有足夠的土地和原材料。直到他去世前不久，他才意識到，普京能幹出什麼事來。戈爾巴喬夫曾說：“不存在幸福的改革者”。這也指的是他自己。

《圖片報》指出，對俄國官媒來說，戈爾巴喬夫去世的消息只值一個短訊。但對我們德國人來說，戈爾巴喬夫離世應該是全國哀悼的原因，沒有他就沒有德國的統一。為紀念這位偉大的政治家和歷史領袖，德國首都的一個大型中央廣場應命名為高爾巴喬夫廣場，通往廣場的街道應該有科爾大道和布什街。這是德國統一的三位父親。這也將提醒人們注意到，我們與俄羅斯人民有着長期的友誼。這一友誼將會比普京和他的戰爭活得更長。另外，對戈爾巴喬夫的哀悼也會帶來安慰：儘管世界形勢看起來很黑暗，但歷史上總會發生意想不到的好事。