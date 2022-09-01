新冠疫情：成都封城2120萬人口禁足、深圳收緊防疫措施

新冠疫情

周四，中國西南大城市成都宣布遏制新冠疫情傳播的措施，並發起了驗測排查運動。2120萬居民生活受到影響。在中國南部的高科技城市深圳，新冠病例也呈上升趨勢，當局進一步收緊了衛生防疫措施。

廣告 繼續瀏覽後續

在一份聲明中，成都市政府宣布勒令四川省會的所有居民從今天下午（9 月1日，星期四）6點開始，呆在家裡，每戶只有一人可以出門，購買生活必需品。

路透社報道指出，這是自春季上海解封以來，中國大城市中規模最大的封城行動。上海封城曾持續了兩個月。

為了遏制疫情的傳播，為期四天的驗測排查已經展開，目前還不清楚是否會在檢驗排查結束後解封。這場大規模的驗測活動，將在周日結束。

在中國南部的高科技城市深圳的新冠病例也呈上升趨勢，當局進一步收緊了衛生防疫措施。

擁有十個區、1300多萬人口的深圳，現在已經命令關閉娛樂場所，並限制餐館開門營業的時間。在人口最多的寶安區，舉辦的大型活動和演出，暫停三天。

市政當局還推遲了，對大多數人來說，今天開始的新學年開學時間。

在周三晚間發表的一份聲明中，深圳當局要求居民除了在緊急情況外，不要離城。萬一需要離開則須出示在過去48小時內，進行的兩次陰性測試結果的證明。

深圳當局在本周一已經宣布暫時關閉了，位於華強北街區的、世界上最大的電子產品市場。

周三，深圳新感染的新冠病例為62例，與周二的37例相比，有所上升。