誇中國高鐵 排隊做核酸 美國大使赴上海引熱議

美國大使在上海

美國駐中大使伯恩斯(前作1)9月1日發布一張他在上海排隊做核酸檢測的照片。（取自twitter.com/USAmbChina）

美國駐中國大使伯恩斯上任後乘復興號高鐵首次訪問上海，雙語發推誇中國高鐵風馳電掣，讓他得以在沿途欣賞美景，抵上海後，還發布自己在上海排隊做核酸檢測的照片，引髮網民熱議，官媒急忙“引導”。

廣告 繼續瀏覽後續

伯恩斯9月1日發布的在上海做核酸的照片引發瘋傳熱議：美國大使難道也需排隊做核酸？據指曾經封鎖幾月的上海至今還在實施嚴厲的防疫措施，美國大使也難例外。

美國大使館官方微博當日轉發照片後，引發大批中國網友點贊，網友留言發問：“上海市長不知道排隊做過核酸沒有？“”不知道我們的官員需不需要排隊做核酸？“”我們的領導都在哪裡做核酸？“

有人認為伯恩斯想體驗中國人民的日常生活，不必大驚小怪，有人說美國佬在表演官民一樣沒有特權的節目。不過，美國駐中大使一舉一動總是敏感，甚至有人質疑，伯恩斯故意發照片“指桑罵槐“、”黑中國“。

伯恩斯這次是乘坐中國復興號高鐵對上海進行官式訪問的，8月31日，他連發四推，誇讚中國高鐵：“再次坐上復興號，風馳電掣地穿行在中國的鄉間“，根據美國駐華使館官方號，伯恩斯在推特互動時表示：”中國的高鐵真是令人讚歎。乘坐高鐵也是觀賞美麗的農田、群山和村莊的好方式。“

儘管有網友在評論區問：怎麼只看到中國駐美大使批評美國，也來誇誇美國的風景多好？還有人問，大使先生知道不？高鐵漂亮，可是血本無歸。不過，這些不關大使的事，高速度讓他愜意，眼中的風景讓他暢快，人家這是一種風度。

不過，從聯合報一篇報道看，官媒觀察者的報道角度很不一樣，觀察者引述伯恩斯在推文後評論區這樣的留言：“只有當所有大國齊心協力，共同進步而不是互相貶低時，世界才會繁榮“，“永遠不要評判別人或要求別人和你一樣”。

感覺就像領導說教，與推文有點風馬牛不相及，但是觀察者的報道稱，網友們的留言耐人尋味。報道還暗諷伯恩斯到中國上任六個月以來，存在感不是很強，借佩洛西訪台刷了一波“負流量“，還說，伯恩斯一邊發表着詆毀中國政府的言論，一邊又在社交媒體上誇讚中國高鐵，似曾相識的戲碼，在他剛來中國履職時也曾發生。

官媒顯然是在給中國讀者敲警鐘了。推上有人說，美國大使傳遞美國政府對華政策的聲音本屬正常，誇讚中國的高鐵也沒有過錯，兩者可以同時做，算不上什麼“險惡用心“。