馬斯克通知推特：終止收購協議

馬斯克與推特

馬斯克30日致函通知推特（Twitter）公司，終止440億美元的收購協議，因為推特“嚴重違反了4月簽署的原始協議中的多項條款”。美國證監會（SEC）已於當天收到通知。

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美聯社報道說，馬斯克的法律團隊引用推特“吹哨人”的爆料內容，作為終止收購這家社群平台的理由。年初被推特解僱的以“泥漿”（Mudge）綽號聞名黑客界的推特前資安主管紮特科（Peiter Zatko）8月初向聯邦當局舉報，推特在隱私、安全性和內容審核方面存在“極端且嚴重的缺陷”，包括使用過期軟件、高層隱瞞有關違反和缺乏用戶數據保護的信息，並指推特公司故意誤導監管機構，而事實上其在網絡安全方面防禦不力，並且在根除散布虛假信息的用戶方面並不努力。馬斯克的律師表示，紮特科的指控意味着推特違反收購協議的條件。

馬斯克和推特的律師團都傳喚了紮特科。馬斯克希望向紮特科尋求推特垃圾賬號及安全漏洞的證詞，作為支持他擺脫收購推特交易的依據。推特表示，紮特科的指控是“關於推特、推特隱私和數據安全做法的虛假陳述，其中充斥着不一致和不準確的內容，缺乏重要背景”。

此前，馬斯克和推特公司已經互相將對方告上法庭：7月12日，推特對馬斯克提起訴訟，要求其完成以440億美元收購這家社交媒體公司。7月29日，馬斯克的法律團隊向推特公司發起反訴，馬斯克在提交給法院的文件中稱，他被欺騙而簽署了收購推特的協議。

8月25日，特拉華州法院作出的裁決顯示，法官命令推特公司必須向馬斯克提供其在2021年第四季度，對平台上潛在的垃圾郵件或虛假賬戶進行審計時，所獲得的關於9000個賬戶的數據；但同時，法官駁回了馬斯克提出的其它一些要求，認為這些要求“寬泛得荒謬”。