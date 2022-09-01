20大會期已定 習近平連任鐵定？

中共二十大前瞻

在新華社發布的這張照片中，2022年8月30日，中國國家主席習近平（中）和總理李克強（右）在北京人民大會堂舉行的全國表彰大會上會見了模範公務員代表。中國長期執政的共產黨將10月16日定為其第20次黨代會，預計領導人習近平將在會上獲得第三個五年任期。

中共20大定於10月16日召開，時間比預料的似乎略早？同時也似乎釋放了這樣一個信號，習近平的第三任已全面就緒，習氏人馬已全部到位？從現在起到會議開幕的一個半月時間裡，只需按部就班準備文件開會就是了？

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習近平將廢除中共最高領導人任期不得超過兩屆的黨規，“非法”開啟第三任，這似乎是多數觀察人士的共識。一個很簡單的道理，要不，習近平於2018年以“修憲”的名義，廢除國家主席連任不得超過兩屆的規定，那是為了什麼？就是為了自己能夠在2022年開始第三任。習為此準備已久。

廢除國家領導人終身制，建立領導人退休制度，這被視為後毛時代中共最大的制度改革成果之一，習近平“修憲”後，當時中共黨內外就有指其“政變”、為終身執政鋪路的聲音，更有批其不顧黨的利益，從此將讓黨失去糾錯機制，黨天下將淪為習天下。如今，批評人士所形容的“政變”之日愈來愈臨近了。

連任甚至長期執政無疑是習本人的願望，但是，習的連任沒有問題了嗎？政治學家吳國光本台採訪時曾分析，中國黨內外對習這幾年的施政以及他尋求連任存在很多的不滿，“但是這個體制的特點，特別是習經過了十年的高度集權過程，特別是掌控了刀把子槍桿子等等，即使在黨內存在強烈不滿，要想在黨內通過一定的程序來結束習對第三任期的尋求，恐怕這個難度也是非常大。”

一些西方媒體也大體認為習近平二十大上將打破鄧小平時代修訂的“兩任”和“七上八下”制度而繼續留任主政，彭博通訊社的報導也認為，中共二十大“將確立習近平破例連任”。紐約時報評論稱，從自身積累的權力及黨內的大力宣揚政績都暗示，習近平很大可能在中共20大贏得第三任期。不過，評論也指出，現年69歲的習近平即使有把握連任，他的野心也將在中共20大面臨嚴峻考驗，這包括，他能在多大程度上，把自己的人馬安插到下屆領導班子？他是否會在20大釋放誰是他選中的繼任者的信號，還是推遲到以後再決定？

一些分析也認為，習的第三任究竟順利與否體現在政治局成員甚至政治局常委的最後名單上，如果習不能讓自己的親信佔據絕對優勢，就預示着各方力量在激烈博弈，或為今後的走向留下一點想象空間。學者張倫對本台分析，在當下社會不滿背景下展開的這樣一個博弈當中，不同的派系讓自己的人上位的可能性會增大，就是說，即便習近平成功連任，也還是得面臨某種經妥協後的權力格局。習近平為確保自己連任，也會考慮暫時做些妥協，以待他日再收拾對方。

值得注意的是，也有輿論對習近平能否開啟第三任抱持嚴重懷疑。紐約城市大學政治學教授夏明認為，“習近平推動個人崇拜、個人集權，目前事實證明他德不配位，能力也不配位，給中國目前帶來了很多的問題”，因此，他的看法是，習近平在20大召開時，或者將面臨黨內逼迫他交出權力，或者他將無法穩固進入第三個任期，“我並不認為他的連任幾率超過了50%，我認為，他一直在對半開，50%和50%之間游離。”

習近平當政近10年，經濟上，幾乎經濟增長率逐年下跌，外交上與西方普遍性交惡，台海陷於從未有過的緊張狀態，香港一國兩制名存實亡，“清零”政策搞得人人恐慌，只成了強制維穩要人服從的手段。在觀察人士看來，如此治理，習近平即使靠鐵腕續任，但續任後中國前景不會好，他的個人前景也會越來越險惡難測。