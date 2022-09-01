「8.31事件」三周年：港人紀念被阻 兩人被捕 英國12市悼念求民主和真相

香港，民主

在「8.31」太子站衝突事件三周年，當天警方被指毆打列車乘客和封閉車站30小時的真相仍然成謎，但這無阻個別港人手持鮮花，到車站外致意，遭警方勸喻離開，最終有兩人因涉嫌在公眾地方行為不檢等罪名被捕。相反，身處英國的香港人則公開在12個城市以不同方式重提警員濫暴情況，期望真相重現，「香港議會」的袁弓夷在倫敦集會上發言時指出，爭取香港民主，日後便可有獨立的調查和法庭還原事件真相。

廣告 繼續瀏覽後續

昨(8月31日)天是「8.31」事件三周年，警方下午起派員在太子站出入口布防和巡邏，其間不時截查市民和勸喻市民不要停留。在鄰近旺角警署的太子站出口，有市民帶同鮮花到場致意，逗留數分鐘後便會被警員要求離開，當中包括要求徹查「8.31事件」的前民主派區議員朱江瑋；對於堅持放下鮮花致祭者，警方則以亂拋垃圾加以票控。

曾因港府拒絕獨立調查「831事件」而自行與其他民主派區議員成立委員會進行調查、以還原事件真相的朱江瑋，事後在骸書慨嘆，現在很多事情不可以做，「花唔收得，做人肉花樽都唔得」，但他強調，「8月31日呢個日子，(和)一直以來堅持既要求，我死都唔會忘記」。他透露，當年他籌組的委員會，因政府阻止而不能運作。

整個行動中，警方拘捕兩人。其中一名年輕男子傍晚被警方截查時，與警方發生口角，其後被警員制服在地，一度情緒激動，高聲哭喊，最終被帶上警車離開。警方表示，該男子以涉嫌在公眾地方行為不檢和拒捕而被捕。另有一名41歲男子被指用手撞一名男途人胸口，以涉嫌觸犯普通襲擊罪被捕。

英國12城紀念倫敦千人集會

英國各地紀念8.31事件，圖左為曼徹斯特、圖右上為利物浦、右下為倫敦集會 © 麥燕庭提供(臉書圖片及直播截圖)

在英國，有12個城市為事件舉辦紀念活動，分別是位於蘇格蘭的鴨巴甸、愛丁堡和格拉斯哥；以及首都倫敦、伯明翰、碧仙桃( Bristol)、劍橋、雅士打、僑福、利物浦、列斯及曼徹斯特，方式有哀悼集會、圖片展覽、默站快閃、人鏈等。

當中，由「民主為香港」(Democracy for Hong Kong)在倫敦國會廣場舉辦的活動最大型，在黑布白字寫上「毋忘八三一」的背景前，約千名出席者先默哀一分鐘，然後聆聽「香港議會」發起人之一的袁弓夷、香港監察羅傑斯、前記者等嘉賓發言，他們不時喊出「與港人並肩」(stand with Hong Kong)的口號，獲在場人士高呼響應。

英國港僑協會創辦人鄭文傑在集會發言時表示，三年前在太子站發生什麼事，至今仍然不為人知，只記得警員以所謂的合法武力執法，而救護員則在站外苦苦哀求入站內救傷扶危而不可得。他又說，三年過去，可能有些人已開始麻木，但見到如此多人出席集會，深感港人追求民主並不孤單。

「8.31事件」發生在2019年反修例運動期間的8月31日晚上，當晚在抗爭活動後，部分人乘搭地鐵離去，有示威者在車廂被反對抗爭者發生衝突，速龍小隊及防暴警接報後進入太子站月台圍捕，其間曾衝入車廂向車廂內的市民揮棍傷人及施放胡椒噴霧，多人受傷，根據醫院管理局數字，截至當年的9月2日，有46人送院，5人情況嚴重、14人情況穩定。至於事後有傳言指站內有人被打死，警方一直否認，但由於警方圍捕時曾封閉車站，記者被趕離現場，真相仍有爭議。