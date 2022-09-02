中國經濟會不會超越美國

中國-美國-經濟

中國何時甚至會否超過美國成為世界第一大經濟體？『華爾街日報』報道，許多經濟學家直到最近還認為，以美元計算的中國國內生產總值將在世紀末超過美國，但是北京主導的清零政策和遏制房地產投機的努力已經削弱了經濟增長，削弱了對中國經濟將在本世紀末成為世界最大經濟體的預期。

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報道援引英國智庫經濟和商業研究中心，中國將在2030年成為世界最大經濟體，這比它上次的預測晚了兩年。東京的日本經濟研究中心認為，中國超越美國將會在2033年發生，比其之前預測的晚四年。

但是其他經濟學家則質疑中國是否會最終超越美國。美國前財長、現任哈佛大學教授薩默斯認為，中國人口老齡化以及政府愈來愈傾向於干預企業事務，加之面臨的其他挑戰，使他大幅降低了對中國經濟增長的預期。他認為，對中國崛起的預測與早期關於日本或俄羅斯將超越美國的預言有相似之處，這些預言今天看起來很荒謬。

澳大利亞智庫洛伊研究所在3月份的報告中預計，在2021年至2050年期間，中國經濟增長每年平均只有大約2%至3%，仍然可以成為世界最大的經濟體。但中國“永遠不會建立起對美國有意義的領先優勢，即使到了本世紀中葉，它的繁榮程度和人均生產力仍將遠遠低於美國。”

洛伊研究所回答華爾街日報詢問時表示，自前述報告發表以來，中國的經濟進一步放緩，“至少推遲了中國可能超越美國的時刻，並使中國實際上永遠無法做到這一點的可能性更大”。

凱投宏觀研究人員在去年初的一份報告中寫道，他們最有可能的設想是，中國經濟在 2030 年擴張到美國的 87% 左右，然後在 2050 年回落到 81%。原因在於中國勞動人口萎縮和生產力增長乏力等因素。

該公司的首席亞洲經濟學家馬克-威廉姆斯在一封電子郵件中寫道：“長期以來，很多人都高估了中國領導層的能力，並對新冠疫情和房地產行業的失誤感到震驚。”

新加坡國立大學東亞研究所所長、世界銀行前經濟學家伯特霍夫曼認為，如果中國提高退休年齡，允許更多農村工人轉移到城市，並採取措施提高生產力，如在教育和醫療保健方面投入更多資金，中國的GDP可以在2035年超過美國。

但如果中國的政策制定者只追求“有限的改革”，或者遭遇債務危機，中國將無法趕上美國。他還表示，與美國進一步脫鉤可能會使中國更難進步，因為來自國外的知識流動被中斷了。

研究人員一直對根據國內生產總值的排名的意義究竟有多大有爭論，但是，排名的變化對中國政府來說將是一個宣傳上的勝利。