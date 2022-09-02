港粵成立高層小組談「逆隔離」 在港完成檢疫隔離可免檢入境深圳

香港/防疫

中港防疫隔離措施不同，但香港和廣東省同意，成立高階層專責小組商討「逆隔離」建議，讓港人按大陸標準完成防疫隔離措施後，再以閉環方式進入深圳，毋須再檢疫隔離。建議的試點初步選定港深接壤的落馬洲河套區，但未有落實日期。

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現時港人入境中國內地亦須接受「7+3」的檢疫隔離措施，即須入住檢疫酒店7天，然後再家居隔離3天，才可自由活動，但港人一般入境地點的深圳，檢疫酒店房間難求，港府遂建議以在港隔離化替內地進行的「逆隔離」計畫，紓緩內地檢疫酒店的壓力。有關建議原擬由特首李家超率團親赴廣州商討，但因「防疫理由」，會議改為昨(1日)早透過視頻舉行，是`李家超上任後首次與廣東省委書記李希、省長王偉中，以及廣州和深圳的市委書記和市長等六名粵深領導會晤。

李家超會後交代說，粵深政府支持港府提出過關者在港「逆隔離」的建議，並同意成立「專班」(中國術語，類似跨部門工作小組)研究的。至於有關建議採用的標準，李家超指出，既是要讓完成逆隔離人士入境中國內地，自然要符合內地的標準，但落實細節仍然有待商討，包括檢測標準、閉環管理方式、是否由中國派員來港監督及管理等。 有關專班的港方代表由港府第二把手的政務司長陳國基率領，成員包括保安局長、醫務衛生局局長等，港府期望，能儘快與深圳方面落實細節，一旦達成共識，會按程序「報請」批准。按此程序，計畫難望短期內落實。

至於初步選定為逆隔離地點的落馬洲河套區，根據公開資料，該處的社區隔離設施由北京的中央政府於3月時援建，提供超過一萬個床位，但4月下旬建成後，香港第五波疫情高峰過去，故未有投入使用。