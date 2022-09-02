粵深港合作大躍進 設32專組推動 特首稱中港利益無排斥

香港/政治/經濟

中港融合在「十四.五」規畫明訂推進粵港澳大灣區發展後，區內省市合作機制進一步加強，香港行政長官李家超在上任後首次與粵深領導官員在線會議後表示，粵港政府同意設立13個專責工作小組，推進包括「北部都會區」規畫及法律爭議等合作範疇；而深圳和香港則會重組及成立19個小組推動合作。李認為，商討時沒有以香港抑或大灣區利益為先的問題，強調兩地利益沒有排斥性，應將雙方問題共同視為「互相問題」的態度來積極處理。

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李家超昨(1日)在會議後介紹，廣東省和港府即將成立的13個粵港合作「專班」(類似跨部門專責工作小組，一般由高層官員領導)，涵蓋防疫通關、北部都會區、《南沙方案》、創新及科技、金融、商貿、青年就業創業實習、推進法律及爭議解決，以及航運及物流等多個重點合作範疇。港方各專班由專責的司長或局長帶領，相信粵深兩地亦會以相對應級別的官員領導，預料可促使雙方全力推進各項合作項目。

在深圳和香港合作方面，李家超說，雙方會重整架構，成立19個專班，涵蓋科技創新、金融、商貿、青年就業創業、前海等多個港深重點合作領域。港方各專班由專責的司、局長領軍。

他又說，期望專班儘快開展工作，但專班詳情卻不多，例如李家超提及的專班範疇少於專班數目，而在已公布的範疇中，亦只有商討「逆隔離」等防疫通關措施的專班有牽頭人，即政務司長陳國基，但詳細名單仍然欠奉。 在上述專班中，北部都會區屬香港新構思的發展規畫，涉及土地佔香港面積三分之一，鄰近深圳和前海，李期望專班可加強兩地合作，發揮協同效應。不過，在李家超打算到廣深訪問時，已有內地網民大罵香港北部的垃圾堆填區氣味飄到深圳，要求港府關閉鄰近蓮塘口岸的打鼓嶺堆填區。另外，專班着力推動發展的南沙，距離香港約82公里，香港已故「愛國商人」及時任政協副主席霍英東曾獨力投資區內的南沙鎮約30億元，但後期亦有怨言。

面對兩地合作可能出現的利益衝突，港府規畫本地發展應以香港抑或大灣區的利益為先時，李家超表示，在與內地對接上，大家的利益是一致的；而且「十四.五」規畫和大灣區建設都是經過商討後一致執行，所以應以共同推展最大利益為依歸，「沒有任何排斥性」。他期望，應將問題共同視為互相的問題，從而積極處理。

他又說，港府全力支持並協助南沙發展成為粵港澳大灣區內的高水平對外開放門戶，亦為香港行業開拓發展空間；另外，又會支持及配合前海繼續發揮「先行先試」功能，兩地即將發布18條新措施，旨在便利香港創投及私募基金的跨境業務發展，以及鼓勵基金善用前海平台。