習近平連任難以服眾霸王硬上弓？

中共二十大前瞻

2017年10月24日，在北京人民大會堂舉行的黨的十九大閉幕式上，中國國家主席習近平舉手錶示批准大會工作報告。2022年8月30日，中共政治局確定將於10月16日召開20大，普遍認為習近平將在會上獲得第三個五年任期。

中共總書記習近平2018年修憲取消任期制，暴露了破黨規長期執政的野心。中共20大臨近，彌撒的鐘聲就要響了，可是，究竟發生了什麼，關於習近平能否連任，能否順利連任還在爭論不休？

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對於習在20大連任，多數觀察家不認為存在多大問題，極少數認為還在兩可之間，但這並不足以停止疑問。即便認為習連任大致已成定局的，也指出他面臨的黨內形勢比想象的嚴峻，可能被迫釋出一些權力，多年被邊緣化的李克強總理近來異常活躍就是一個明證；或者即使他能成功連任也不能保證後面風平浪靜，一個很重要的原因是很難服眾？

綜述一些觀察人士的分析，習連任之所以不能服眾，首先，他破壞了中共的制度。按照中共鄧時代以來自定的黨內規矩，七上八下，廢除領導人終身制，最高領導人任期每屆五年，最多兩屆。如此，習近平應在2022年秋季中共20大讓位而不是連任，在2023年3月的全國人大會議上應辭去國家主席，這才是正常進程。習近平的前任江澤民、胡錦濤都是連任兩屆，江澤民一度戀棧，曾延留軍委主席崗位三年，但也未敢突破兩屆任期的規定。

但是習近平看來準備要破這個“限期”了，上台伊始，他高舉反腐敗大旗，掃除異己，踢開大佬羈跘，修改黨章，急不可耐地把“習思想”寫入，並於2018年打出修憲旗號，廢除國家主席任期制，為終身制鋪路。

習此舉在中共黨內引發的震撼是很大的，中共之所以建立任期制，是有鑒於毛澤東終身執政造成“十年浩劫”的前車之鑒，任期制是一種形式的黨內糾錯機制，至少“到點下車”，一個領導人即便出了問題，兩屆之後還可以被另一位替代，但是廢除任期制後，等於把中共黨內自我糾錯的機制毀了，如果最高領導人“德不配位”，仍居高位，全黨就被置於危險之中。

其次，從習治理國家的能力來看，他繼續留任也是不可思議的。學者夏明以“德不配位”，能力也不配位框之。一個普遍的共識是，習統治近十年，幾乎包攬所有大權，包括本屬於國務院總理的經濟大權，但正面的成績實在寥寥。

經濟上，十年來，中國經濟增長每況愈下，近年更因其強加於中國社會的“社會面清零”防疫政策，導致經濟全面衰退，這是中國文革結束以來極其罕見的局面，這一局面與他個人有重大關係。

清零政策是最不可思議的反科學政策，對於奧米克戎變種，即便中國自己的醫學家，自己的智庫也都提出可以採取開放性措施應對，不必封鎖社會。但是中國在疫情流行早期採取嚴厲封城隔離、大規模篩檢等措施、一時堵住了病毒流行，使得習近平從此將此視為制度優勢，並視為親自指揮的成就，從此，儘管新冠病毒毒性今非昔比，全世界都在採取開放性防疫，唯獨中國還在採取勞民傷財的清零措施，上海就是封城後造成的次生災難、人道災難遠超過病毒危害的典型例子。最新的例子是成都，2200萬人的城市，僅僅為了幾百例確診，全面封鎖，搞得雞飛狗跳。

清零無效有害，習近平為什麼還要堅持清零不動搖，一些看法認為習保權保位第一，清零不過是考驗各級領導是否服從，壓制民眾的手段。清零至少要清到他在20大連任為止。

普京發動的烏克蘭戰爭是21世紀最野蠻的侵略戰爭，文明世界均與克里姆林宮畫清界限，習近平卻在普京發動戰爭前夕，於2月初與普京發表旨在闡明中俄合作無上限的聲明，一時被外界指為“中俄軸心”，隨後，在西方威脅制裁的高壓下，北京並未敢公開從軍事上支援俄羅斯，但對俄羅斯的支持不變，從不承認俄羅斯侵烏，習近平愈是靠近普京，中國與文明世界愈是遠離。鄧小平時期“韜光養晦”建立的中美關係至此加速破裂，中國在國際社會空前孤立。

習近平這樣的負面賬單可以開出一長串，一國兩制、自由繁榮的香港就是在他治下不可思議地變成一塊恐怖之地；維吾爾人大規模遭關押，實施所謂“再教育”，即便一向不敢批評中國的聯合國，周三也在國際社會壓力下公布新疆人權報告，指中國可能犯下“反人類罪”，這是一個極其嚴重的罪名；而中國大陸與台灣的關係從來也沒有像今天這樣劍拔弩張。

戰狼外交搞得中國在國際上聲名狼藉，清零政策搞得中國民生凋敝，習近平帶着這樣的政績準備連任中共總書記了？『北京之春』榮譽主編胡平曾以“又是霸王硬上弓”形容習近平強行“修憲”，取消國家主席任期制。那麼，20大再來一次霸王硬上弓有何不可？