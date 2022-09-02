20大前中南海氣氛緊張詭異

中共二十大前瞻

2017年10月24日，在北京人民大會堂舉行的黨的十九大閉幕式上，中國國家主席習近平、前任江澤民、胡錦濤以及其他高官起立高唱『沒有共產黨就沒有新中國』。中共政治局決定將於10月16日召開第二十次黨代會，預計習近平將在會上獲得第三個五年任期。

中共總書記習近平意欲打破黨規在20大連任，平添幾分緊張。有些表面看似不很直接甚至不太重大的動作，似乎都變得詭異難測。

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繼續清洗刀把子

權力鬥爭，震懾對手，習近平最新的動作是雙開中國國家安全部高官，前公安部副部長劉彥平。他被指“參加孫力軍政治團夥”。此舉被視為習近平為在下個月召開的20大繼續掌權掃清障礙所採取的最新清洗行動。

從官方公布的“罪行”看，關鍵的有“背棄兩個維護”，“參加孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換”，“濫用公安警衛權力”。翻譯為平常話其實就是對習近平不忠。而讓習近平最犯忌的是，接近核心權力的政法高官“搞團團夥夥”，“濫用公安權力”，使“黨的核心”寢室不安。

習近平對政法部門的不放心由來有自，去年夏季，一改從熟悉的中央警衛局提拔中南海保衛局長的慣例，從野戰軍調來軍官擔任此職；而習近平在福建任職時結識的王小洪，在20大召開前幾個月，被提升為公安部部長。

在提升親信的同時清洗異己，前司法部長傅政華7月份被以涉嫌“受賄、徇私枉法”的罪名提審，前公安部常務副部長孫力軍1月份被以“受賄、操縱證券市場、非法持有槍支”等罪名提起公訴。

拿到法庭公訴的都是些表面上的罪名，孫力軍落馬的真正原因：“為實現個人政治目的，不擇手段”，“在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團”，“嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全”。央視在專題節目更指孫力軍“有政治野心，圖謀更高的領導崗位，為自己規畫未來的權力藍圖”。

顯然，孫力軍嚴重危害到習近平的“政治安全”，他被定為“孫力軍政治團夥”總首領，即便比他級別更高的傅政華也只是他的團夥的一個成員。因此，一些分析懷疑這或者是暗示孫力軍在中南海有更大的靠山，或者是習近平擔心中南海有跟孫力軍一樣“存有二心”擋他路的人，因此，不排除20大前後會有更高級別的官員被清洗。

黃河長江不會倒流？

一直被習近平邊緣化的李克強總理的舉動也顯得不同尋常。

習近平一味清零，導致中國經濟陷入困境，李克強卻得以“復出”。四月以來，李克強四處奔走“救經濟”，大聲呼籲改革開放不動搖，罕見召開全國10萬官員大會，推出“九不準”，反對“一刀切”，明顯與窒息經濟發展的“清零政策”相左。華爾街日報形容李克強走出了習近平的陰影，民間一時更有所謂“習下李上”的傳言。

更有甚者，北戴河會議後，李克強前往深圳考察，在現場對地方官員表示：“中國開放還要繼續往前推進，黃河、長江不會倒流。”深圳曾是中國改革開放的前沿陣地，鄧小平所謂“九二南巡”就發生在深圳。一些分析認為，李克強在深圳的 一番話是一種政治宣示，籍此欲對二十大的人事變動產生相當大的牽製作用，李克強亦籍此強調要繼續堅定不移地走改革開放的道路。

學者張倫對本台分析說，李克強的一些舉動“之前是很難想象的，可能一個是經濟狀況實在惡劣，一個是李克強這些年做小媳婦總理，現在也是最後一搏了，給自己留點好聲名，李要展示他跟習的不同，做給社會看，給全世界看。但這些因素會不會是決定性的，還需要觀察。”

驚弓之鳥

中共20大召開前的氣氛緊張不緊張，或許亦可從一部歷史書被迫改名可窺一斑。

中國歷史學者張宏傑熱銷著作『倒退的帝國：朱元璋』日前再版時，書名中的『倒退的帝國』被出版社改名為『洪武』。

自由亞洲報道，張宏傑8月31日通過微博向讀者致歉，表示自己的『倒退的帝國：朱元璋的成與敗』重版時被改名為『洪武：朱元璋的成與敗』，“具體改名的原因不太方便詳細解釋”。

自由亞洲援引該書責任編輯陳麗表示，“我們也是迫不得已，我們無意欺騙讀者”。瑞典華人文學家、翻譯家萬之對自由亞洲表示，在當前中國的言論環境下，“倒流”、“帝國”等都成敏感詞，連總理李克強日前提到“長江、黃河的水不能倒流”也被封殺。“倒退的帝國”會讓官方以為借古諷今，才會讓出版社在中共20大前“處處是政治敏感點”的輿論環境下，不得不小心翼翼。中共20大前氣氛肅殺，心態猶如驚弓之鳥，萬之認為這也正是習近平政權不穩的徵兆。

中共20大召開之前，還會發生什麼？