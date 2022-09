紐約時報評論：戈爾巴喬夫解體蘇聯受西方讚譽卻被習近平視為教訓

戈爾巴喬夫與世界

在西方,戈爾巴喬夫被譽為和平結束冷戰的遠見卓識者,但對於世界其他地區的專制國家領導人而言,他的政治遺產是一個關於迅速拋棄權力,卻幾乎或根本沒有獲得回報的警示故事。

《紐約時報》評論說,這一教訓在中國得到了最充分的重視,在已經宣布將於10月召開的中共20大上,習近平預計將獲得作為中國最高領導人的第三任期。蘇聯的解體,以及隨之誕生的獨立國家和一個全能政黨的消亡,正是習近平畢生致力於避免的政治衝擊。

倫敦大學國王學院的政治歷史學家布朗(Kerry Brown)著有多本關於習近平時代的中國的書。他說中國領導人“會把蘇共最後一位領導人所做的一切視為一本什麼事情不應該做的教科書”,

《紐約時報》評論說,對於一個害怕離心力可能將西藏或新疆等在歷史和民族上具有鮮明特色的地區分裂出去的政府來說,從曾經單一的蘇聯實體中分離出去大量獨立國家是尤其令人擔憂的事情。習近平政府在中國各地打壓異見,鎮壓香港的民主力量,並對新疆維吾爾人實行大規模監禁和強制絕育。

在2013年一場致力於在黨內中堅內部弘揚共產主義精神的研討會上,身為中共元老之子的習近平稱蘇聯的解體是“深刻教訓”。他說“最後戈爾巴喬夫輕輕一句話,宣布蘇聯共產黨解散,偌大一個黨就沒了,最後竟無一人是男兒,沒什麼人出來抗爭。”

外交關係協會高級研究員、《時代的終結——威權復蘇如何削弱中國崛起》(End of an Era: How China’s Authoritarian Revival is Undermining Its Rise)一書的作者明克勝(Carl Minzner)表示,“習近平的所有努力——加強意識形態控制,重申黨在整個國家和社會的主導地位,以及讓中國回到獨裁統治——都是為了讓中國擺脫與蘇聯類似的命運。”