緬甸軍政府領導人下周到訪俄羅斯

緬甸/俄羅斯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫在8月初到訪緬甸

緬甸軍政府領導人敏昂萊下周將前往俄羅斯出席東方經濟論壇，屆時將與俄羅斯政府官員會晤，加強受到西方制裁緬甸和俄羅斯兩國經貿合作。 聯合國消息，自從緬甸軍人政權上台以來已經導致有將近2千1百名平民死亡，1萬5千人被關押。

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緬甸軍政府領導人敏昂萊下周出席在拉迪沃斯托克舉行的東方經濟論壇，屆時將與俄羅斯政府官員舉行會談。

法新社今天周六消息指出來自中國、印度、日本、哈薩克斯坦和其他國家的代表也將出席本屆東方經濟論壇。

緬甸軍人政權進行政變，自從2021年2月推翻昂山素季文人政府，隨後受到西方的制裁和關係降級。

同樣俄羅斯自從今年2月入侵烏克蘭受到國際社會的譴責和制裁，緬甸軍人領導人敏昂萊訪問俄羅斯之際正值兩國政府處於外交孤立之時。

敏昂萊將與俄羅斯政府官員舉行會談，以“進一步鞏固”兩國的經濟和政府之間的合作和友好關係。

東盟沒有邀請敏昂萊參加11月在金邊舉行的東盟領導人峰會，主要不滿緬甸政治危機持續。

聯合國消息，自從緬甸軍人政權上台以來已經導致有將近2千1百名平民死亡，1萬5千人被關押。

俄羅斯是緬甸最大軍火供應商，自從今年2月以來兩國尋求進一步合作。

在今年7月敏昂萊曾經到訪莫斯科進行了“私人訪問”，與莫斯科航天局和核機構官員會晤，隨後緬甸軍政權第二把手梭溫也在8月末訪問了俄羅斯。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫在8月初到訪緬甸，表示支持緬甸軍政府要為“穩定”國家並在明年舉行全國投票而做出的努力。

但是美國國務卿布林肯警告國際社會拒絕緬甸軍政府的“假選舉”。