美國巨型登月火箭再度推遲發射

登月計畫

液態氫燃料外泄，舉世矚目的美國航天局巨型火箭發射計畫最後時刻取消，迫使阿爾忒彌斯（Artémis）重返月球計畫再次推遲。

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這是該巨型火箭一周之內第二次推遲發射，火箭升空原定周六當地時間14時17分，發射窗口時間兩小時，但在向火箭油箱加註燃料時未能在限定時間解決在火箭底部發現的燃料泄漏。

8月29日首次發射時，同樣由於技術問題，發射也在最後一刻被取消，首先是類似的泄漏，但被克服了，然後是發動機的冷卻問題。

下一次可能的發射時間應在周一或周二，美國航天局在作出評估後決定。不過，如果錯過周二，考慮到地球與月球之間相互對應的位置，在9月19日以前不存在發射窗口。

在美國阿波羅最後一次登月計畫完成50年之後，這是美國阿爾忒彌斯返月計畫的第一步--無人駕駛登月。 該計畫旨在在月球上建立人類永久性基地，從而能夠被用作人類通往火星的跳板。

阿爾忒彌斯1號必須驗證火箭頂部的獵戶座太空艙在未來運載宇航員時是否安全。美國航天局將利用這一新的航天器，恢復人類的遠距離太空探索，月球距離地球的距離比國際空間站要遠達1000倍。

探月旅行預計將持續六周。“獵戶座太空艙 ”將在月球背面冒險行駛64000公里，比迄今為止任何其他可居住的航天器都要遠。

阿爾忒彌斯1號的另一目的旨在測試太空艙的隔熱罩，這是有史以來最大的隔熱罩。在返回地球大氣層時，它將不得不承受每小時40000公里的速度和與太陽表面一半熱的高溫。

該航天器必須行駛210萬公里，直到降落在太平洋為止。

美國為何50年後重返荒涼且充滿敵意的月球？法國費加羅報在題為“阿爾忒彌斯：發給北京的信號”的社評中認為，冷戰已經真正結束。儘管普京發表了宏偉的演講，但自蘇聯解體以來，俄羅斯的太空計畫一直停滯不前，並且正在努力替換其老化的聯盟號火箭。因此，要理解特朗普為什麼在2019年重新啟動登月競賽，人們必須轉向北京而不是莫斯科。因為，同年，中國宣布打算在2030年左右讓中國人登月，並開發了一個與土星5號一樣強大的火箭--長征9號。華盛頓對這一威脅非常重視：重新瞄準月球，美國向習近平發出了一個非常明確的信息：美國仍在競爭中。