世界報：香港回歸25周年 殘酷的幻滅

香港回歸25年

這張由香港政府新聞處提供的照片顯示，2022年7月1日，中國國家主席習近平（中）和他的妻子彭麗媛（左二）在行政長官李家超（左）的陪同下，前來香港慶祝回歸25周年。

法國世界報發表長篇調查，指出1997回歸中國的前英屬殖民地香港，正在遭受北京政治、社會及經濟領域的嚴厲接管，自治的夢想破滅。

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報道說：僅僅不到三年，香港已喪失其大部分獨有的身份特徵：受到『基本法』保障的自由，自主，資本主義制度五十年不變。

儘管民主程序並不完善，香港一直是中國唯一享有強大法治的地區，維護這一法治的是由本地和外國法官組成的獨立司法機構，活躍和多樣化的政治反對派，宗教信仰自由，包括遭北京禁止的法輪功也能在港生存，新聞自由，互聯網不受管制，擁有國際知名的大學，以及對外特別開放的邊境。

香港擁有如此多的王牌，助其在2019年全球“最自由經濟體”名單上連續第25年名列前茅。若按照中共前領導人鄧小平與英國前首相撒切爾夫人主持的回歸進程，香港的王牌應持續至2047年。鄧小平承諾香港實施“一國兩制”，香港資本主義制度五十年不變。鄧小平甚至補充說，五十年後更沒有任何理由去改變。

然而，2022年，“五十年不變”剛剛走到一半，香港發生了巨變：自由的無所顧忌的感覺讓位於一種潛在的恐怖：在公開場合、在工作中，在社交網絡上，甚至私底下，每句話、每個舉止都要權衡，揭發檢舉有時甚至滲透到家庭內部。觀察人士質疑，香港是否正在淪為一座如同中國內地一樣的城市，最樂觀的人則以為，香港並不是頭一回面臨生死挑戰，它傳奇般的韌性和復原力已經被多次生存危機考驗過。

報道說，面對今日香港，你難以相信僅僅在3年前，在2019年的6月，香港爆發了回歸以來最強大的反政府運動，不顧警方禁令，港人成十萬成百萬湧上街頭抗議修訂逃犯『送中條例』，因為他們意識到這是當局威脅香港法治獨立的手段，在迫使當局最終放棄修例後，民主派在11月份的地方選舉中取得歷史性的巨大勝利。

今天，多數民主派領袖被控組織或參與為2020秋季立法會選舉準備而舉行的初選而被關入大牢，當局以無人相信的衛生理由推遲立法選舉，使得北京騰出手來制定一部新的選舉法，該法以種種理由威懾民主派參與任何選舉。逃亡台灣的香港藝術家黃國才告訴世界報：“我的一位好朋友剛剛出獄，我對他說，‘你出獄了，很好，只不過你進入來另外一座更大的監獄’，因為今天的香港，成了所有居民的牢房。”

香港素有逃城之稱，曾經是1949年後成千上萬逃避共產中國的中國人家庭的避難之城。但是，自從2020以來，該城由目的地變成出發點，一些人帶着他們可能永遠不會返回故鄉的焦慮離開。首先去英國，其次是加拿大、澳大利亞、葡萄牙或美國。這些“民主之友”，也得到台灣的公開邀請。

離開香港，成為社交網絡青年人最熱衷的話題。今非昔比，在2020年6月30日中國全國人大通過意味着香港自由以及基本民權死亡的港版國安法不足兩周，年輕的前議員，香港眾志創黨主席羅冠聰（2016年23歲時當選議員）宣布流亡倫敦，他的同伴黃之鋒和周庭則被以在反送中示威中所扮演的角色而判刑。前民主黨議員許智峰2021年逃亡澳大利亞，前工黨副主席，議員張超雄被囚禁三周後，5月份抵達加拿大。因表達眾多港人在香港失去安全感的香港民意研究所副總裁、學者鍾劍華4月份突然不辭而別，在臨登機前在臉書發出信息："現在我再也不用擔心被那些不斷變化的紅線作為瞄準的目標了”。

香港漫畫家阿塗也在社交網絡宣告告別，揭露不堪忍受的“巨大精神折磨”。香港教師由於處於影響學生的特殊地位而受到強大的政治壓力，他們特別容易辭職和離開。最大的專業教師工會（PTU）在被中國的宣傳媒體稱為 "惡性腫瘤 "後，於2021年8月自我解散。離開香港也是許多西方永久居民的決定：這些律師、記者、醫生、富有的企業家或銀行家，幾十年來一直把香港作為自己的家，也已或多或少地準備好了行李......3月底，兩名英國法官從最高刑事法院--終審法院辭職，抗議一個 "背離了政治自由和言論自由價值觀的政府"。

根據官方8月公布的統計，香港遭遇年度最嚴重人口下跌，從741萬下降到729萬，而此前12個月的下降幅度為1.3%。香港大多數部門正感受到這種歷史性的人才流失，許多外籍人士更是望而卻步。

他們在逃避正在大陸化，失去自己身份的香港，司法政治化，不成比例地判決，以往僅構成處罰的輕罪可以被判數月甚至數年的徒刑，香港成了警察可以任意拘捕的城市，90歲的香港樞機主教陳日君5月份突然被拒押數小時。在那裡，任何被含糊地認定為民主派或接近有可疑關係的協會的人都害怕黎明時分警察的敲門聲。

他們也在逃離越來越多的監視和控制，一位流亡在英國曼徹斯特的新聞攝影師感嘆道： "不是我離開了香港，是我的香港消失了。"

北京一直在試圖一點一點收緊對香港的控制，港版國安法的通過標誌着香港的根本轉折。該法以懲治分裂、顛覆、恐怖主義以及與外國勢力勾結的模糊罪名敲響了香港的喪鐘。香港中文大學法律教授蘇拉比-喬普拉（Surabhi Chopra）說：國安法"把香港從一個法治之地變成了一座恐恐怖城市”。

香港兩家最主要的獨立媒體，『蘋果日報』和『立場新聞』先後被強制關閉，報紙總編被捕，蘋果日報創始人黎智英遭判重刑。五名25至28歲的年輕言語治療師出版了受2019年危機啟發的兒童書籍『羊村』系列繪本，書中象徵著香港人的小羊村試圖保護自己免受狼群的侵襲，他們被指控 "煽動叛亂、煽動仇恨和分裂主義"。在9月7日的判決之前，他們已經在審前拘留中度過了將近一年的時間。

鄧小平提出的被撒切爾形容為“天才之舉”的“一國兩制”就這樣被粗暴地踐踏了，從現在開始，只有 "愛國 ”的港人，受北京信任的人，通常來自警察，才會擔任關鍵職位，新特首李家超就是典型的例子。即使是富商，現在也進入了北京的瞄準鏡……