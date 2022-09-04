習近平連任倒計時 忠不忠 看分鐘

中共二十大前瞻

中共20大召開在即，讓觀察人士多少有點驚異的是，習近平自我連任並不像宣傳機器渲染的那樣高枕無憂。要不，黨中央喉舌為何又發出與習近平對錶指令：“一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野!”

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按照中共慣例，沒有最高層首肯，官媒新華社輕易不會發出帶有指導全黨性質的“三不指令“，這一以新華社社社長傅華名義發出的表面上關於新華社如何打好輿論戰的文章別處心裁，提出“3個一分鐘”，要求做到”一分鐘都不站在黨的隊伍之外；一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向；一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野“。

把其所指的“聚焦核心、維護核心、宣傳核心“，細化到一分鐘的地步，黨的核心宣傳機構的這一招，可謂拍馬一奇，即使被視為拍馬有術的北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠、上海市委書記李強也望塵莫及。

有人評論，透過虛晃的事實上根本不可能做到的”3個一分鐘“，似乎透出最高領導人習近平對繼任前景並非高枕無憂，除了表忠之外，新華社釋出的信號，其實針對的是中共內部官員，要他們各位自覺地把自己置於習近平的”視野“之下，也就是監視之下；要緊跟習近平緊跟到以分鐘計算的地步，一分鐘都不能偏離習的隊伍，也就是絲毫不能懷疑習制定的包括”堅決清零不動搖“在內的路線，這是不是給高喊”黃河長江不能倒流“、反對清零一刀切，呼籲堅持改革開放的李克強及其擁護者發出的警告？

“3個一分鐘“不是一般的效忠，是向黨內還在猶疑的官員發出的信號，同時也是威脅。從中共日前雙開國安部高官劉彥平，並將其歸入”孫力軍政治團夥“來看，黨內政治清洗始終是現在進行時，20大前，20大後，不會有停止之日，這也意味着黨內並沒有達到所謂唯習近平命是從的地步。

習近平拋棄中共廢除領導人終身制的重大改革，廢除領導人任期制，準備第三次連任，甚至終身連任，在黨內究竟面臨多大阻力可以想象。至少，從官員們不斷表忠的緊張程度，習不斷要求全黨自覺遵守“兩個維護“的高頻率來看，習嚴重缺乏安全感，壓力不小。

為避免對習連任非議，新華社“三個一分鐘“要求”有效展開輿論引導和輿論鬥爭，提高管得住硬功夫“。防民之口，甚於防川，習核心要全方位、長時段抵擋黨內外、國內外的”攻擊抹黑”，實不容易。