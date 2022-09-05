中國四川瀘定6.8強震 已知46死16失聯

四川瀘定6.8強震

5日中午12點52分，中國四川甘孜藏族自治州瀘定縣發生芮氏規模6.8強震，震源深度僅16公里，據中國媒體指出，至當晚近午夜，已知至少46人罹難。

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綜合報導，甘孜州人民政府新聞辦5日下午召開新聞發布會，表示地震已導致該縣7人遇難，至於道路、通訊、房屋等受損情況正在確認中；中國央視後來引述雅安市抗震救災指揮部辦公室消息，稱截至晚間6點17分，雅安市石棉縣也已有14人確認遇難。當晚近午夜最新官方消息則指出，瀘定地震已造成至少46人死亡，分別是甘孜州29人遇難、雅安市17人死亡，另有16人失聯，50人受傷。

目前中國各部門也都正在採取救援措施，其中包含四川省地震局及消防救援總隊等，中國應急管理部也啟動二級地震應急響應，成立應急指揮部，召開緊急會議，就應急處置工作做出安排部署。四川省抗震救災指揮部當天深夜也決定將省級地震二級應急響應提升為省級地震一級應急響應。

由於地震發生的時間恰逢封城，有居民表示，顧不得封城禁令，只想儘快避難，還有民眾一腳踹開高風險隔離區的鐵門，在微博和微信等社交媒體上，可以看到成都居民透過影片展示出此次地震帶來的搖晃程度，像是晃動的吊燈，魚缸中的水因搖晃而溢出，及餐桌上的火鍋溢出。