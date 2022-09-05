中國四川發生6.6級地震

四川地震

美國地質調查局宣布說，中國四川地區周一發生了6.6級地震，因新冠疫情而被封的省會城市——成都的建築物被震壞。

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據法新社從北京發回的報道，北京時間周一中午12點52分（格林尼治標準時間4點52分），四川省山區發生地震，震中距康定市約43公里，深度估計為10公里，。

截止發稿時間，當地還沒有任何直接死亡或人員受傷的消息傳出。

據中國網民在社交網絡上發布的視頻顯示，天花板上的吊燈晃動不止，房間里飼養觀賞魚魚箱裡的水因震蕩而溢出。其他圖像還顯示建築物搖晃，岩石延峭壁滾落。

法新社指出，四川經常發生地震。周一地震時，省內的多個城市都有震感，包括省府成都，有2100多萬人口的成都距離震中約200公里。

一位未透露全名的市民——陳女士告訴法新社，這次震感 "比較強烈"。"她還補充說："我在一樓的一些鄰居說他們非常清楚地感受到了地震。

最近幾天新發現數百個新冠感染新冠病例後，成都在周日延長了對居民的封城隔離措施。

據官方的中國新聞社說，500多名消防員和救援人員已被派往震中。當局報告說在第一次地震中心的附近還發生了幾次餘震。

儘管距離震中400多公里，重慶的一名居民也告訴法新社，他公寓里的吊燈開始搖晃。

四川多山，因擁有熊貓保護區而聞名於世，通常每個月，四川都會發生數次強度不同的地震。

今年6月，四川就發生一場6.1級的地震，造成至少4人死亡，數十人受傷。

2008年5月，汶川發生里氏7.9級的強烈地震，在四川造成87,000人死亡或失蹤。這場災難震驚了全中國。

當時的受害者中，有數千名學生在豆腐渣工程的校舍坍塌中喪生。當時，警方逮捕了試圖統計在災難中死亡兒童確切人數的活動人士。