中國/美國

中國周一指責美國對中國進行了 "數以萬計 "的網絡攻擊，這些攻擊竊取了中國敏感數據，包括網攻一所研究型大學的數據。

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據法新社說，在中美兩個大國競爭的背景下，華盛頓經常將矛頭指向北京，指責中國入侵美國公司和政府機構。中國總是堅決否認美國這些指控，並說它本身就是美國網絡攻擊的受害者。然而，它很少提出遭攻擊的具體例子。

中國今天則指責美國進行 "數以萬計 "的網絡攻擊。中國國家計算機病毒應急處理中心（CVERC）周一發布的一份報告指責美國軍事情報機構NSA "近年來 "對中國 "進行了數以萬計的惡意網絡攻擊"。

美國NSA國家安全局因其一名前計算機科學家、美國人愛德華-斯諾登而聞名，斯諾登披露了美國一個全球通信和互聯網監控系統的存在。

中國國家計算機病毒應急處理中心的報告指責美國國家安全局的一個分支，即 "定製訪問行動"（TAO），已經滲透到位於西安（中國北部）的西北工業大學。這所高等教育機構由工業和信息技術部資助，專門從事航空和航天研究。

中國國家計算機病毒應急處理中心指控TAO在大學 "控制了數以萬計的網絡設備"，如服務器、終端和路由器，使美國網絡間諜能夠獲得密碼等 "重要技術數據"。該報告說，在歐洲和南亞組織的幫助下，TAO "竊取了超過140千兆字節的寶貴數據"。該報告是與中國網絡安全和反病毒公司奇虎360共同撰寫的。

周一被問及此事時，中國外交部發言人說，美國的網絡攻擊是 "對中國國家安全的嚴重威脅"。發言人告訴記者：我們要求美國做出解釋，並立即停止這些應受譴責的行為。

法新社說，美國國家安全局沒有立即對法新社的評論請求作出回應。

美國計算機巨頭微軟去年表示，一群由北京支持的黑客利用其信息服務的安全漏洞竊取用戶數據。

中國否認此指控，並指責美國是 "世界惡意網絡攻擊的冠軍"。