中國稱推出世界上第一個噴霧新冠疫苗

中國》噴霧型疫苗

中國當局稱已經批准了一種可噴霧的新冠病毒疫苗，這是世界上的第一種噴霧劑式疫苗，消息立即推動了位於天津的製造商周一的股價。

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據法新社今天報道稱，中國批准首個攝入型的新冠疫苗。新的新冠疫苗由燦星生物公司研發。在周日發給香港證券交易所的一份聲明中宣布，燦星生物公司公司的疫苗將被用作緊急加強劑量，已被中國醫療產品管理局開了綠燈。

公告發布後，該公司的股價在周一早上跳漲14%，然後收盤時上漲7.1%。

據稱這種疫苗不需要注射，而且更容易儲存，是通過噴霧器在鼻腔內進行噴灑。據聲明說："如果該疫苗隨後被相關政府機構購買和使用，該批准將對公司的業績產生積極影響。

該公司沒有說何時向公眾提供新冠病毒疫苗，該噴霧疫苗尚未公布獨立的療效研究。

世界上幾個國家的科學家，包括古巴、加拿大和美國，正在研究可以通過鼻子噴吸的疫苗，據稱鼻孔也是冠狀病毒的一個侵入人體途徑。

自2020年以來，中國已經批准了8種中國開發的新冠疫苗，但尚未允許外國新冠疫苗在中國境內使用。

儘管感染人數比世界其他地區低得多，但中國繼續嚴格遵循 "清零"衛生戰略。這項政策包括一旦出現陽性病例就進行禁閉，幾乎每隔72、48甚至24小時就進行一次強制性的PCR測試，進行檢疫，但也包括關閉工廠和企業。

法新社說，中國大都市深圳（南部）是一個擁有1800萬居民的高科技城市，本周末該地區許多地方都被封鎖了。在中國的另一端，位於西南部四川省的成都居民也被迫留在家中，並將在周一至周三期間接受大規模的核酸測試。