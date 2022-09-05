中秋難團圓 中國多地呼籲民眾不返鄉

中國/社會

傳統的團圓節日中秋節將至，但由於擔心新冠病毒疫情傳播，中國多地呼籲民眾非必要不返鄉，就地過節。目前中國已有33個城市實行封控，約6500萬人受影響。

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中國多地近日發布“致在外老鄉的一封信”，倡導中秋假期非必要不返鄉。河南鄧州市在信中稱，“跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大，希望您近期暫緩返鄉，盡量留在當地賞月過中秋。”

河北大名在信中稱，“近期非必要不返鄉，為家鄉疫情防控做出自己應有貢獻。”

河南商丘市政府在中秋假期通知中，倡導市民在商丘過節，非必要不外出，非必要不返商丘。

黑龍江七台河市新興區倡議機關幹部和企事業單位工作人員帶頭居家過節，勸導在外親友盡量在當地過節。

另有湖南、甘肅等地要求民眾回鄉前提前報備。

由於二十大臨近，北京更是格外緊張，3號宣布從嚴限制人員進返北京。對7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員，嚴格限制進返京。

同時，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等。

不過，雖然中國政府實行嚴格的管控措施，但新冠疫情傳播的範圍還是創下2020年初爆發以來的新高。

據財新網3日報導，1日單日總計有26個省市、自治區的103座城市報告疫情。目前有33座城市處於部分或全部靜態管理，超過6500萬人受影響，其中有7座省會城市及1座直轄市。