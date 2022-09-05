媒體分析中共20大政治局改組 稱王毅或將破格晉陞

中國》20大

中共已經宣布10月16日召開20大，屆時決策機制中央政治局的改組備受矚目，“南華早報”撰文分析指出，政治局委員晉任得依“七上八下”（67歲連任，68歲退休）的不成文規定，但預料外長王毅將破格“入局”。

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據中央社今天引述香港“南華早報”（SCMP）消息說，今秋的中共20大將首開中國政壇多項先例，包括現年已69歲的中共領導人習近平可望3連任，這是自毛澤東1976年身故以來的首例。至於另外24席政治局委員，是否也能如同習近平受惠於不受七上八下的限制，則是當前另個各方關注的焦點。

據該報，11席屆齡政治局委員中，兩人是政治局常委，多數專家預測，跳脫七上八下是專門替習近平預備的，但目前68歲、下月滿69歲的王毅也可能比照。

有關領導階層的換屆，之前習近平拍板多項大膽的決策，比如首任任期結束後並未提拔接班人，並且在2018年修憲刪除國家主席任期的限制條款，以及擱置年齡限制的慣例，但專家說，習近平無意使人人一體適用。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）政治學和國際關係教授朱志群說，預計在20大屆退的那些人極可能被替換。

中共黨校刊物學習時報前副編審鄧聿文也說，其他人大概還是得遵守七上八下，這個不成文規定的優點就是人人平等（習近平除外），但缺點則是人才時間到了也得走人。他說，政治局委員的改組絕大部分還是會遵照年齡的慣例，但若干席次可望破格處理，像是負責外交政策的領導者。

按照既有的規矩，中國兩個涉外事務高層官員，也就是中央外事工作委員會辦公室主任、政治局委員楊潔篪和現任外長王毅20大期間都得退，因屆時前者將72歲，而後者將69歲。

固然當前中國外交界也有不少亮眼的明日之星，但沒有人能扛得了楊潔篪和王毅肩負的重任，何況當前中國面臨日益複雜與艱困的對外局勢，若干觀察人士說，王毅可能退不了，而且將接替楊潔篪。

按理說，習近平最信任負責經濟事務的左右手、現年70歲的政治局委員劉鶴，還有代表軍方的政治局委員、中央軍委副主席許其亮和張又俠，都將因七上八下的規定而交棒。

至於在部長級官員的任用，該報說，是否不顧人事慣例大舉用人唯才，或是因沿襲既有制度卻導致人才流失，習近平陷入兩難。

消息稱，美國芝加哥大學政治科學系教授楊大利預料，這方面習近平還是會選擇依年齡限制的規定用人，而且並未浮現明顯破格晉陞的跡象，特別是高層領導人打算提拔新血，仍得騰出若幹人的位子給後進。他還說，部長級官員的任免，仍是嚴格執行65歲就得退休。