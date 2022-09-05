德國對華路線：中國還是夥伴嗎？

德國

據德國《焦點》周刊報道，德國經濟部長哈貝克正在改變德國對華路線。中國是否還能被稱為夥伴，目前正在審核中。但據德新社報道，德國金屬和電氣行業僱主協會（Gesamtmetall）主席沃爾夫（Stefan Wolf）警告說，德國在短期內幾乎無法減少對中國的經濟依賴。若與中國發生經濟戰，將“導致德國工業癱瘓”。

廣告 繼續瀏覽後續

綠黨籍經濟部長哈貝克於五月在達沃斯世界經濟論壇上直言不諱地表示，今後中國將受到與以往不同的對待，理由是北京對新疆維族和宗教少數群體犯下的暴行。此前，在默克爾的領導下，德國奉行的對華路線更多的是基於增加出口的願望，而不是在人權問題上堅持原則。因此，路線的改變可能讓聆聽的全球商業精英們感到驚訝。

但這並不是說，人權在默克爾總理領導下沒有發揮作用。但在新的人權問題曝光後，新德國政府無法繼續按照“通過貿易實行改變”的格言來行事。哈貝克向聽眾表示，德國現在希望減少對習近平的專制中國的依賴。

不久後，這位副總理用行動貫徹了他的話語。5月28日，他取消了國家對大眾汽車在新疆工廠的進一步擔保。但大眾汽車集團仍然堅守在新疆的工廠。在6月30日《明鏡》周刊發表的採訪中，大眾首席執行官迪斯讚揚了共產黨的領導，並拒絕了有關大眾在新疆的工廠有強迫勞動的指責。

8月19日，德國出現了有關中國的下一個變化。據媒體報道，由哈貝克領導的經濟部正在再次審查是否要同意中國公司中遠加入漢堡港的運營聯合體。最初，該公司想收購這個重要內陸港口35%的股份。決定目前還沒有下達。

綠黨籍外長貝爾博克二月份在外交部制定的中國戰略中，稱北京為“夥伴、競爭對手和對手”。但由於普京和習近平之間的聯盟以及北京對台灣表現出的進攻性，關於合作夥伴的說法，可能會象中方對漢堡港的投資一樣受到考驗。

據德新社報道，德國金屬和電氣行業僱主協會（Gesamtmetall）主席沃爾夫（Stefan Wolf）近日在接受採訪時表示，德國在短期內幾乎無法減少對中國的經濟依賴。若與中國發生經濟戰，將“導致德國工業癱瘓”。