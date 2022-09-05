港媒稱習近平接班人20大或無端倪

中國/20大/習近平連任

中央社今天引述香港“南華早報”（SCMP）消息稱，今秋的中共20大將首開中國政壇多項先例，包括現年已69歲的中共領導人習近平可望3連任，這是自毛澤東1976年身故以來的首例。習近平雖然可望在20大3連任，不過屆時他將如何制定新的接班制度，同樣備受矚目。

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據報道稱，至於另外24席政治局委員，是否也能如同習近平受惠於不受七上八下的限制，則是當前另個各方關注的焦點。11席屆齡政治局委員中，兩人是政治局常委，多數專家預測，跳脫七上八下是專門替習近平預備的。

該報稱，有關領導階層的換屆，之前習近平拍板多項大膽的決策，像是首任任期結束後並未提拔接班人，並且在2018年修憲刪除國家主席任期的限制條款，以及擱置年齡限制的慣例，但專家說，習近平無意使人人一體適用。

中共黨校刊物學習時報前副編審鄧聿文也說，其他人大概還是得遵守七上八下，這個不成文規定的優點就是人人平等（習近平除外），但缺點則是人才時間到了也得走人。

此外，習近平雖然可望在20大3連任，不過屆時他將如何制定新的接班制度，同樣備受矚目。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）政治學和國際關係教授朱志群說，“習近平具有強烈的歷史使命感，深信他繼續主政可完成多項任務。”而遴選繼任者才是習近平與中共面臨權力接班的真正挑戰。他表示：“問題在於是否他將只再干5年或者不打算下來了，這端視未來5年或10年後，如何設法把政權平穩交給繼任者，但當前看不出來誰是接班人。”

據該報道，過去30年的慣例，擬上位接班人選，都是在現任總書記展開第2任期時晉身政治局常委，這個人選通常是年紀輕，並且被授予可主導及綜覽全局的職位。習近平與他的前任胡錦濤兩人都做過一任國家副主席，晉身政治局常委會常委。目前還看不出年輕可望接替習的人選晉身中共決策層。

朱志群表示：“為了確保穩定與平穩的政權交替，中共必須在20大落幕後，隨即敲定並培養下一代的領導班子。”