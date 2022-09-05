獨立指數稱中國8月服務業依然強勁

中國/經濟

一個獨立的指數周一顯示，中國的服務業在8月份保持了強勁的勢頭，從年初衛生限制對消費的影響中顯示復蘇的樂觀跡象。

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一項稱獨立數據今天說中國8月服務業活動依然強勁。法新社說，由IHS Markit計算並由媒體集團財新公布的採購經理人指數（PMI）為55點，前一個月則為55.5。

低於50的數字表明活動萎縮。

據財新網表示，按月計算，服務業活動略有放緩，但仍處於2021年以來的最高水平之一。

中國繼續遵循嚴格的 "清零"戰略，從3月底開始對上海這個大都市進行為期兩個月的限制。而中國的經濟首都，一個重要的貨物入境口岸和生產中心的癱瘓，對該地區以及中國的經濟產生了嚴重影響。一些服務業，如運輸、旅遊和餐飲業，都報告放緩。

但自6月疫情限制措施放鬆或完全取消以來，服務業活動持續反彈。

據財新洞察力集團的經濟學家音譯為王哲指出，儘管最近幾周出現了新的疫情，但 "大多數 "公司的業務都有了改善。

而財新網表示，在全球需求放緩的背景下，國外訂單出現了三個月來最快的下降。

就其本身而言，財新公布的綜合指數（彙總了服務業和製造業的活動）在8月份也放緩至53點。一個月前還在54點，而在4月份已經崩潰跌到37.2點。

據王哲強調說，8月份，中國前所未有的熱浪在持續時間和程度上都對公司企業產生了 "重大 "影響。

法新社說，中國經歷了自1961年有記錄以來最熱的夏天。為水電站大壩提供水源的河流乾涸，迫使當局在地方配給電力，這都影響了生產。