美媒指港官對11月放寬檢疫有分歧 衛生局長斥失實兼或有「目的」惹批評

香港/防疫

北京要求香港維持國際地位，特首李家超(左)與只看衛生事務的盧寵茂右)被指對放寬檢疫措施有分歧，自然不過。2022年9月5日

港府將於11月舉辨國際金融投資峰會和大型體育活動，有美國傳媒上周引述「知情人士」透露，指特首李家超傾向在此之前取消酒店檢疫，但醫務衛生局長盧寵茂反對。報道引來後者反擊，指報道誤導讀者以為港府內部「分裂及有矛盾」，又指報道對中國清零政策的質疑是「毫不掩飾其目的」，但又沒有闡釋所指「目的」。不過，不少評論反而指出，港府內部沒有分歧才是不正常，質疑他是否要讓人以為港府是個一言堂。

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香港自上月12日起放寬海外入境旅客的檢疫措施至「3+4」，即入住檢疫酒店3天後，接着4天家居隔離，美國傳媒彭博通訊社上周四（1日）引述不具名的知情人士報道，指特首傾向在11月舉辦國際金融投資峰會前取消酒店檢疫，以示香港「復常」，但執政班子內有反對聲音，衛生局長盧寵茂等反對者認為，現時本地個案數字急升，應收緊防疫限制，期望藉降低感染數字來爭取與中國內地通關。報道續稱，支持取消酒店檢疫的聲音日益響亮。

7月中接受彭博訪問時也曾透露會在11月金融峰會前放寬隔離政策至只須醫學監測的盧寵茂，昨(4日)竟以「來說是非者 便是是非人」為題在網誌發文反駁彭博上周的報道，指報道令讀者誤以為港府在抗疫上內部分裂及有矛盾，並以宮廷內鬥劇相比，暗諷報道是編劇，指報道不單賠上傳媒專業精神，更可能影響港府的抗疫工作。他強調，港府抗疫政策的目標是一致的，問題團隊成員在防疫措施上堅守「不躺平」等五項原則，「絕無矛盾」。

盧寵茂：清零減死亡 報道指中國33市逾6000萬人正受封城影響

他接着質疑彭博的報道「可能有某些目的」，指報道在提及「我(中)國抗疫策略與新冠引發死亡人數時也毫不掩飾其目的」。但他沒有指出「目的」是什麼，揭着便為中國的「清零」政策辯護，指國家主席習近平堅持「人民至上，生命至上」，令中國感染武漢肺炎死亡人數遠低於美國。

但盧沒有指出，維持清零政策的社會代價。根據建制傳媒《星島日報》今天報道，隨着疫情波及的範圍持續擴大，目前中國有三十三個城市因疫情而處於部分或全部靜態管理，包括最少七個省會城市和一個直轄市，超過六千五百萬人受影響。

而輿論對盧寵茂的言論亦不賣帳。港府防疫專家劉宇隆昨晚在一個電視台清談節目中被問及政府專家顧問在社交距離措施政策上是否有分歧時回應稱，有分歧是正常，而專家和官員暢所欲言，亦可說清楚利弊。他續稱，最重要是對外推行政策時一致。

及至今早，至少有兩個時事節目主持人持類似觀點，認為內部討論有不同意見實屬正常，這才可避免思慮不周而出錯。

另外，獨立股評人David Webb在其推特上發帖批評盧，指良治政府內部均會意見紛紜，亦會就政策展開健康甚至激烈的辯論，質疑盧寵茂的言論是否確認，港府不講這一套，而只會怪責傳媒誤導公眾。他其後更以「Groupthink」（團體迷思）為標註，質疑是否希望港府內部變成一言堂。