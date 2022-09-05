習近平或將出訪哈薩克斯坦

政治

俄羅斯媒體報道，哈薩克斯坦外交部發言人斯馬迪亞羅夫說，中國國家主席習近平將於9月14日對哈薩克斯坦進行國事訪問，其間計畫簽署一系列合作協議。

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這也是習近平自2020年1月出訪緬甸後，首次出國訪問。

據俄羅斯衛星通訊社報道，斯馬迪亞羅夫9月5日在記者會上說：“應哈薩克斯坦總統卡瑟姆-若馬爾特·托卡耶夫的邀請，中國國家主席習近平計畫於今年9月14日對哈薩克斯坦進行國事訪問。”

另一方面，今年的上合組織年度峰會將於9月15日至16日在烏茲別克斯坦第二大城市撒馬爾罕舉行。烏茲別克斯坦與哈薩克斯坦斯坦為鄰。

美國《華爾街日報》早前引述參與這場峰會籌備人士透露的消息報道，中國政府示意習近平可能將親自出席峰會，但計畫可能生變。有上合組織成員國官員也說，習近平是親臨會場或是線上與會尚未確定。

上合組織是由中國、俄羅斯和其他四個中亞國家（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦）在2001年創建的區域安全組織，被一些觀察家視為“東方的北約”。

2017年，該組織增添印度和巴基斯坦兩個成員國。原為觀察員國的伊朗，則將在9月的撒馬爾罕峰會上成為上合組織正式成員，這是1979年革命以來伊朗首次正式加入國際組織。

上合組織九國加起來，人口達到34億，或世界總人口的43%，它也是世界幅員最廣的區域綜合合作組織。