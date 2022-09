華日稱一些經濟學家目前預計中國經濟規模不會超過美國

中國/美國

一些研究人員說,中國超越美國的能力將取決於中國是否會謀求對經濟政策進行更多調整。但去年中國經濟增長急劇放緩,這促使許多專家重新考慮中國超過美國成為全球最大經濟體的時間,甚至考慮這種情況是否會發生。

據華爾街日報署名Stella Yifan Xie今天報道,直到最近,許多經濟學家都認為,中國以美元計算的國內生產總值(GDP)將在當前十年結束前超過美國,使許多人看來有史以來最非凡的一段經濟增長時期達到高潮。

但今年中國經濟的前景變得暗淡,因為中國政府主導的一些政策削弱了增長,這些政策包括對新冠疫情零容忍和抑制房地產投機活動。隨着經濟學家下調對中國2022年的預測,他們對中國的長期前景更加擔憂,而不利的人口結構和高債務水平可能會拖累任何反彈。

在最近的這些預期調整中,英國智庫經濟和商業研究中心(Centre for Economics and Business Research)預計,中國將在2030年超越美國成為全球最大經濟體,比其上次在2020年作出的預測晚了兩年。東京的日本經濟研究中心(Japan Center for Economic Research)稱,認為這個時間要到2033年,這比其之前的預測晚四年。

其他經濟學家則對中國經濟是否會超越美國表示懷疑。

美國前財政部長薩默斯(Lawrence Summers)表示,中國人口日益老齡化,中國政府越來越傾向於干預企業事務,再加上其他各種挑戰,已促使他大幅降低了對中國經濟增長的預期。他認為,對於中國崛起的預測與之前有關日本或俄羅斯將超越美國的預言類似。他說,這些預言在今天看來很荒謬。

現任哈佛大學教授的薩默斯說:“我認為就中國而言,未來確實有可能出現類似的結局。”

研究人員對於GDP排名到底有多大意義存在爭議,並質疑如果中國GDP真的超越了美國,是否將帶來很大的變化。美國的經濟深度和開放程度意味着美國將繼續擁有巨大的影響力。預計美元將在未來數年內保持全球儲備貨幣的地位。

研究公司China Beige Book的首席執行官Leland Miller表示,經濟規模本身並不能反映增長的質量。以人均GDP來衡量的話,美國的生活水平是中國的五倍,而且這一差距不太可能很快縮小。

不過,GDP排名的變化可以被中國政府用來宣傳自己的成功。中國尋求向世界以及本國民眾展示中國的國家主導模式優於西方的自由民主制度,並且美國在政治和經濟上都在衰落。隨着時間的推移,當更多國家調整經濟方向來服務於中國市場,有可能帶來更多實質性的變化。

對於中國經濟增長面臨的近期威脅,有一些經濟學家看起來沒那麼悲觀緊張。長期以來一直看好中國潛力的世界銀行前首席經濟學家林毅夫(Justin Yifu Lin)認為,中國人口眾多,這意味着中國的經濟規模最終將達到美國的兩倍。5月份在北京的一個論壇上,林毅夫預測中國經濟體量超越美國的進程將繼續下去,儘管中國經濟最近出現放緩。

據華爾街日報引述澳大利亞智庫Lowy Institute在3月的一份報告中指出,預計在2021年至2050年期間,中國的年均經濟增長率將只有約2%至3%,相比之下,一些研究人員的預期是中國可以保持4%至5%的增長,直到本世紀中期。該智庫列舉了不利的人口年齡結構、基礎設施投資回報減弱以及其他一些挑戰。該智庫指出,如果每年增長2%至3%,中國仍可能成為世界最大的經濟體。

Lowy Institute在報告中寫道,但中國永遠不會確立對美國有意義的領先優勢,即使到了本世紀中葉,繁榮程度和人均生產力仍將遠遠低於美國。中國的增長也不足以給該國帶來任何重大競爭優勢。Lowy Institute在回答《華爾街日報》提問時稱,自這份報告發布以來,中國經濟已進一步放緩,這最起碼推遲了中國經濟超越美國這一可能時刻的到來,並加大了中國經濟事實上或許永遠無法超越美國的可能性。

該報道原文鏈接:https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E7%9B%AE%E5%89%8D%E9%A2%84%E8%AE%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%A7%84%E6%A8%A1%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E8%B6%85%E8%BF%87%E7%BE%8E%E5%9B%BD-11662363008