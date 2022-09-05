華日稱逃離中國的一個基督教團體向聯合國尋求難民身份

中國/聯合國/宗教

一群逃離中國到韓國尋求庇護的基督徒目前已前往泰國，請求聯合國難民機構保護他們免受宗教迫害。人權活動人士認為，該教會兩年半前從中國的逃離是中國教徒集體尋求庇護的一個罕見例子，體現了中國領導人習近平自2012年上台以來對宗教自由的限制。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報署名Chun Han Wong今天報道稱，該教會名為深圳改革宗聖道教會(Shenzhen Holy Reformed Church)。據該教會牧師潘永光稱，近60名教徒定於周一前往聯合國難民機構在泰國首都曼谷的辦公室，提交難民身份申請。他說，希望所有教徒都能在當天結束前把文件提交上去。

該教會已經放棄在韓國尋求庇護。自2019年底至2020年初離開中國南部城市深圳後，這些教會成員一直居住在韓國。潘永光說，教會成員的庇護申請已被多次拒絕，並決定不再繼續通過韓國法院上訴，因為成功的可能性很低，而且他們認為中國官員的騷擾越來越多。

教會成員說，作為另一種選擇，他們也一直尋求在美國重新安置，並已向美國外交官傳達了這一點。

據牧師潘永光說，“在韓國，我們無法通過法律程序獲得任何身份，美國也沒有重新安置我們，”牧師潘永光說，“我們在韓國沒有出路。”

前往泰國之後教會成員可以尋求直接向聯合國難民機構提出申請。該機構在首爾的辦公室無權進行確定難民身份的法律和行政程序，因為韓國是聯合國難民公約的締約國，該國政府自行對尋求庇護者進行篩選。聯合國難民機構自身可以為在泰國的申請人確認難民身份，泰國不是上述公約的締約國。

目前尚無法確定聯合國難民機構是否會處理來自該教會的申請，以及如果予以處理，這個過程可能需要多長時間。該機構暫未回應置評請求。

據該報道，深圳改革宗聖道教會成立於2012年，在中國有關部門看來，這家未經註冊的教會是非法的。教會成員表示，最近幾個月他們接到了中國官員打來的幾十個“騷擾電話”，官員們指責這些尋求庇護的教會成員犯了危害國家安全罪。該教會成員還稱，中國有關部門對他們在國內的一些親屬進行了訊問和恐嚇。

華爾街日報引述潘永光說，教會成員不確定他們可能需要在曼谷停留多長時間，他們也擔心如果簽證到期，可能會被遣返回中國。潘永光說，這麼做很危險，但也是一個機會，他說，如果我們留在濟州島，我們就沒機會。

該報道原文鏈接https://cn.wsj.com/articles/%E9%80%83%E7%A6%BB%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%9F%BA%E7%9D%A3%E6%95%99%E5%9B%A2%E4%BD%93%E5%90%91%E8%81%94%E5%90%88%E5%9B%BD%E5%AF%BB%E6%B1%82%E9%9A%BE%E6%B0%91%E8%BA%AB%E4%BB%BD-11662367207