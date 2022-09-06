中國國家機構對美國人工智能芯片需求量大 但遭美國禁止

中國/美國/芯片

中國知名大學和國有研究機構一直依賴美國計算芯片為其人工智能 (AI) 技術提供動力，但現在華盛頓限制了這些芯片對中國的出口。但專家表示，很少有中國芯片製造商可以輕易取代此類先進的 Nvidia 和 AMD 芯片，中國買家可以改為使用多個低端芯片來複製處理能力。

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據路透社署名愛德華多·巴普蒂斯塔今天報道，美國芯片設計商英偉達公司上周表示，美國政府官員已下令停止向中國出口其 A100 和 H100 芯片。當地同行先進微設備公司 (AMD) 也表示，新的許可證要求現在阻止先進的 AI 芯片 MI250 出口到中國。這一事態發展標誌着美國阻礙中國技術能力的運動重大升級。因為台灣的命運出現了緊張局勢，Nvidia 和幾乎所有其他主要芯片公司的芯片都是在台灣製造的。

路透社在過去兩年對十幾個公開的政府招標的審查表明，在中國一些最具戰略意義的研究機構中，對英偉達的標誌性 A100 芯片有很高的需求和需求。其中一份標書顯示，清華大學是中國在全球排名最高的高等教育機構，去年 10 月斥資超過 40 萬美元購買了兩台 Nvidia AI 超級計算機，每台由四顆 A100 芯片驅動。

同月，中國科學院 (CAS) 頂級研究機構計算技術研究所在 A100 芯片上花費了約 25 萬美元。今年 7 月，中科院大學人工智能學院也在高科技設備上花費了約 20 萬美元，其中包括部分由 A100 芯片驅動的服務器。

11 月，廣東暨南大學網絡安全學院在 Nvidia AI 超級計算機上花費了超過 93,000 美元，而其智能系統科學與工程學院僅在上個月就花費了近 100,000 美元購買了 8 個 A100 芯片。

招標還顯示，山東、河南和重慶等省市政府支持的不太知名的研究所和大學也購買了A100芯片。

據該報道，中國國防科技大學（NUDT）自稱是“軍事大學”和“中央軍委直接領導”，中國最高軍事機構，也是A100芯片的買家之一。中國國防科技大學是世界上最強大的超級計算機之一天河二號的所在地，由於國家安全問題，自 2015 年以來一直在美國的黑名單上，這使得該大學無法訪問其超級計算機中使用的英特爾處理器。5 月的一次招標顯示，該研究所計畫購買 24 個帶有 AI 應用程序的 Nvidia 圖形處理單元。招標書上個月再次公布，表明國防科技大學尚未找到合適的交易或供應商。

據路透社說，缺乏來自英偉達和 AMD 等公司的芯片可能會阻礙中國組織努力以具有成本效益的方式執行用於圖像和語音識別等任務的高級計算。圖像識別和自然語言處理在可以回答查詢和標記照片的智能手機等消費類應用中很常見。它們還具有軍事用途，例如搜索用於武器或基地的衛星圖像以及過濾用於情報收集目的的數字通信。