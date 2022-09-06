"二十大 "前 習近平首訪國外選擇中亞

中國/習近平

中國官方消息透露，中國國家主席習近平將於9月14日前往哈薩克斯坦訪問。據本台報道說，這次正式訪問將標誌着習近平自成功病毒疫情大流行開始以來首次離開中國邊境，他還將在不久之後在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織會議上與俄羅斯總統普京會面。

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中國國家主席習近平已經兩年半多沒有離開中國了。習近平選擇中亞作為新冠病毒疫情後首次外國之行的目的地。據本台在北京的記者Stéphane Lagarde報道說， 習近平沒有跨出過中國國門已經有兩年七個月又二十六天了。習近平的這次首次外訪受到各方期待。自從新冠病毒大流行開始，許多外訪的目的地都被提及。首先是2020年的韓國，然後是上個月的沙特阿拉伯，但最後的選擇則落在了阿斯塔納，習近平必須在那裡會見他的哈薩克斯坦同行卡西姆-若馬爾特-托阿卡耶夫，這是在哈薩克斯坦發生的暴力騷亂被俄羅斯軍隊鎮壓了八個月之後。

這第一次旅行顯示了中國外交對中亞的重視，中國新絲綢之路的列車都經過這裡。據南華早報引述中亞問題專家特穆爾-烏馬羅夫說，明年是中國國家主席2012年到任黨國首腦時提出的 "一帶一路 "倡議的10周年，中亞是一個北京希望擴大影響的地區。

這也是北京與盟友俄羅斯共同捍衛的 "世界新秩序 "中的一個戰略點。在9月15日和16日於烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織會議上，自今冬北京奧運會以來一直未曾謀面的習近平和普京將再次在西方民主國家面前展示統一戰線。與此同時，印度總理莫迪和土耳其總統埃爾多安也受邀前往撒馬爾罕。習近平和普京將於11月在印度尼西亞舉行的G20峰會上將還會會面。

據該報道，習近平這一首次中國境外之行也是向世界發出的一個開放的信號。在定於10月16日召開的中國共產黨（CCP）第二十次代表大會前夕，中國共產黨政府不希望給人一種類似於朝鮮的中國形象。當中國的最高領導人在近三年裡一直呆在 "清零政策"的長城後面時，共產黨的政治局常委中的第三號人物栗戰書也將於周三開始國外訪問，他將訪問俄羅斯、韓國和尼泊爾。最後，習近平這次的首次出訪是向中國人發出的對內信息，他們中的大多數人自新冠病毒時代開始以來就沒有拿起過他們的護照：國際旅行正在恢復。因為習近平打算在第二十次共產黨大會上延長他的任期，而他比以往任何時候都更能掌控局面。