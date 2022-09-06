人行半年內兩度降外彙存准率 仍難阻人民幣跌勢 今跌至6.9兩年低位

人民幣彙率趨勢

美彙強勢持續，為穩住受壓轉弱的人民幣，中國人民銀行突然公布，下周四（15日）起，下調金融機構外彙存款準備金率至6%，減幅達2個百分點，是人行不足半年內兩度降准，而且幅度較上次大一倍。分析預料，此舉將令市場最少釋出191億美元。不過，消息的利好因素僅屬曇花一現，人民幣彙價雖實時回升至6.93水平，但今早的中間價已跌至6.9096兌一美元，較上個交易日貶值98點子，創2020年8月25日以來新低。

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不少分析師認為，人行出手維穩，只可減慢人民幣貶值速度，但中國經濟動力並未完全恢復，加上美元利率尚有上升空間，單靠調低外彙存准率，不足以令人民幣重回升值軌道。更有人預料，不排除人行本年內會再次降准，外彙存款準備金率布望下調至5%。

作為中國央行的人民銀行，昨(5日)午收市後公布，為提升金融機構外彙資金運用能力，由本月15日起，下調外彙存款準備金率至6%。該行早前公布，7月底的金融機構外彙存款規模有9537億美元，下調外彙存准率1個百分點，料可釋放約100億美元的流動性。渣打中國宏觀策略部主管劉潔預計，今次外彙降准兩個百分點，將釋放190.7億美元的流動性，令人民幣彙價得到支持，亦可令中國內地美元融資成本獲得更大折扣。

但她補充，隨着中國有大型政治會議召開，可能有更嚴格的社交距離管制措施，不利經濟活動，所以單靠降准，將不足以把人民幣走勢扭轉成升值。

她和星展銀行財資市場部環球市場策略師李若凡均預料，在現時外彙、中國疫情及地緣政治風險下，人民幣料將反覆受壓，估計人行繼續把中間價定在強於預期的水平、進一步下調外彙存准率至2021年低位的5%，或上調遠期售彙風險準備金率。

獨立外彙商品分析師盧楚仁亦指出，人行上次降準的作用有限，只是減慢人民幣轉弱的速度，今次舉措亦是不希望人民幣跌勢過急。但在加息環境下，再現跌勢是無可避免，加上中國內地債務及內房問題，令人民幣走勢未見向好。他預計，本年底至明年初，彙價會跌至7.2至7.4水平。

人民幣彙率自4月中旬轉弱，中國人民銀行於該月25日下調外彙存款準備金率1個百分點至8%，受消息刺激，人民幣彙價曾實時反彈，但其後弱勢不減。