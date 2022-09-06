俄羅斯從朝鮮購買軍火支撐戰爭

烏克蘭危機

受到國際社會制裁的朝鮮其國民生產總值的20%到25%用於軍工生產。

俄羅斯從朝鮮購買炮彈和火箭彈等軍火來支撐對烏克蘭軍事攻擊，顯示俄羅斯軍工生產和武器供應不足。

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俄羅斯向受到國際社會制裁的朝鮮和伊朗購買軍火，美國情報官員今天向紐約時報透露，俄羅斯從朝鮮購買了數百萬枚炮彈和火箭彈以補充其軍工生產的不足來支撐對烏克蘭戰爭。

同一消息來源沒有說明購買軍火具體信息和日期，指出這顯示俄羅斯軍火武器供應不足。

自從俄羅斯入侵烏克蘭後受到西方制裁，讓普京政權加大與朝鮮和伊朗的合作，此前俄羅斯從伊朗購買了無人機。同樣受到國際社會制裁的朝鮮其國民生產總值的20%到25%用於軍工生產。

美國軍事專家弗雷德里克·卡根指出這有可能是俄羅斯軍工聯合生產能力不足，會對俄羅斯軍隊產生嚴重的深遠影響。

分析認為俄羅斯出於無奈從朝鮮購買軍火。西方制裁目前還沒有讓俄烏停止戰爭，但是讓俄羅斯出現軍火供給不足，顯示普京政權沒有能力或者無法動員俄羅斯企業轉型生產軍火。

另外，俄羅斯總統普京今天6日抵達位於俄濱海邊疆區的謝爾蓋耶夫斯基訓練場，視察有中國，印度，敘利亞和白俄羅斯等鄰國和盟國參與的“東方-2022”聯合軍事演習。

俄羅斯聲稱有5萬多名軍人，140架戰機和60多艘戰艦等參與。該軍演在7日結束。