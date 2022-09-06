俄遠東軍演彰顯對華團結並牽制日美

中國/俄羅斯

俄羅斯國防部5日發布消息稱，正在遠東各地進行的戰略軍事演習“東方-2022”中，俄中艦隊實施了對空防禦及水雷爆破訓練。此舉意在彰顯與中國的團結並牽制日美。俄羅斯總統普京6日視察軍演，但參加演習的總兵力從上次2018年的30萬人大幅減少至約5萬人。共同社說，可以從中看出普京實際上可能將遠東部隊投入對烏克蘭進攻的苦澀隱情。

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據共同社報道，俄遠東軍演意在彰顯對華團結並牽制日美。

俄國防部稱中俄等14國派出5萬多人參加演習，但實際人數可能更少，英國國防部分析稱參加人數很可能不到1.5萬人。

演習還在北方四島中的擇捉和國後兩島舉行。據俄國防部稱，在太平洋戰爭“對日勝利紀念日”的3日，在兩島的演習場用152毫米榴彈炮等進行了阻止敵人登陸的訓練。2018年的上次演習中排除了北方四島，但此次沒有接受日本的抗議。日本官房長官松野博一5日就在北方四島實施演習發言稱“感到極其遺憾”。

據該報道，演習意在彰顯與俄烏戰爭衝突爆發後關係進一步加深的中國的團結，俄國防部宣布，3日太平洋艦隊指揮艦和3艘護衛艦等與中國海軍驅逐艦等3艘一同在日本海進行了針對海上目標的炮擊演習。日本防衛省統合幕僚監部稱，演習後的4日，俄中艦隊穿過北海道和薩哈林之間的宗谷海峽，駛入鄂霍次克海。

據共同社，普京為參加“東方經濟論壇”，計畫6至7日抵達遠東符拉迪沃斯托克，並視察演習。

中國全國人大常委會委員長栗戰書也將出席該論壇。