再有大陸軍用無人機擾台，台軍方首度公布機型及航跡

台灣，國防，中國

台灣稱一架中國軍用無人機周一（9月5日）穿越海峽中線進入其西南防空識別區，報道指，這是在台海局勢空前升高之際北京的又一次擾台，台灣軍方首次公布這一無人機型號及其航跡圖。

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台灣國防部確認大陸該無人機的型號為BZK-007，包括該無人機在內，當天台灣共偵察到9架次大陸軍機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南防空識別區，持續在台灣周邊海空域活動的則有四艘軍艦和軍機17架次。

中央社報道，這並不是大陸軍用無人機的首次擾台，但是台灣國防部首次公布這一無人機型號及其航跡圖。報道援引台媒介紹指，BZK-007無人機是大陸較新型無人機，是軍方以低成本的民用技術研發，視攜帶設備可作為偵查和偵測訊號使用，續航能力可達16到24小時左右。

法新社報道指，在過去兩年間，中國大幅增加對台灣西南部防空識別區的侵擾，但很少使用軍用無人機。台灣上一次公布此類無人機擾台還是在2020年10月。

台灣金門駐軍上周擊落了一架大陸不明身份的商用無人機，這是幾周來大陸無人機頻繁侵擾之後台灣軍方的首次擊落。報道說，北京為報復美國眾議院議長佩洛西上月初訪台發起空前規模的軍事演習，持續一周向台灣周邊海空派出軍艦、導彈和戰鬥機。據法新社援引台灣軍方報告彙編的數據，8月份中國戰機對台灣共實施了約446次空中侵擾，而自年初以來的入侵則有1100架次。