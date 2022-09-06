大旱之後必有大震？中國專家看法不一

中國/地震

中國四川省甘孜州瀘定縣昨天發生規模6.8地震，死傷情形還在確認中。先前華中與華南地區旱象嚴峻，似乎印證大旱之後必有大震的“旱震理論”；但專家說，乾旱與地震兩者間無必然關聯。

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據中央社今天報道稱，貴州省地質環境監測院微信公眾號“貴州地災防治”1日刊載題為“話題：大旱之後必有大震，是危言聳聽還是科學預測？”文章指出，“大旱之後必有大震”最早可追溯至春秋戰國時代。包括春秋末期魯國盲人史學家左丘明的著作“國語”，以及司馬遷的傳世之作“史記”都曾記載史實，周幽王二年（公元前780年），涇、渭、洛等3條河川枯竭，隨後發生地震，岐山崩塌。

研究大旱與地震間的關係始於中國地質學家耿慶國。耿慶國因為農夫告知，大旱之後必有大震，於是梳理自秦始皇時代至1971年史料，發現這段期間在華北及渤海地區共發生69次規模6以上地震。其中地震前一年內發生大旱的次數為27次，地震前兩年發生大旱的次數為15次，地震前三年內發生大旱的次數為16次，地震前三年半發生大旱的次數為9次。

該報道稱，中國地震台網絡中心地震預報部副主任張永仙先前則說，從時間點切入對比旱震間的發生，看似有關聯性，不過藉由乾旱、氣候異常現象預測地震，虛報率很高，很難用於震前預測，兩者間沒有關聯。他說，乾旱成因很多，不是每次大旱後都會誘發具大破壞力的地震。