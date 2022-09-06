方濟各與習近平哈薩克時間平行 見不見稱受關注

中國/美國梵蒂岡

哈薩克斯坦外交部5日宣布中國國家主席習近平將於14日抵達哈薩克斯坦首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）進行國事訪問。由於羅馬天主教皇方濟各13到15日也在努爾蘇丹，外界關注方習兩人屆時是否會面。2019年習近平訪問意大利時曾有醞釀促成習近平與方濟各會見，但終因忌憚中共黨內壓力因素而未果。

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據中央社今天發自梵蒂岡報道稱，習近平月中訪哈薩克斯坦，會否與教宗見面受關注。據宗教新聞網Aleteia指出，教宗方濟各（Pope Francis）將於13到15日赴努爾蘇丹參加一場由哈薩克斯坦政府籌辦的宗教峰會，時間與習近平訪問哈薩克斯坦有重疊。

哈薩克斯坦外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）表示，目前還不清楚習近平會否出席宗教峰會。Aleteia認為如果習近平與會，有機會促成史上頭一遭中國領導人與教皇會面。

斯馬迪亞羅夫表示，官方行程上習近平這次到訪主要是洽簽兩國雙邊政治、商業、經濟、文化和人道主義等領域的相關合作協議，他說，“（習近平）這次是應哈薩克斯坦總統·托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）之邀來訪”。

據中央社說，中梵關係始終是外界關注焦點，最近幾年教宗多次向中方試探可行的訪中契機，甚至習近平2019年訪問意大利時，教廷高層也向意媒透露，日理萬機的教宗為安排“習方會”特別空出3天行程，但最後仍因中共顧慮黨內壓力破局。