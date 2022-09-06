為打破美國限制 習近平再次呼籲“集中力量辦大事”攻克尖端科技技術

中國/芯片

中國今天召開中央全面深化改革委員會第27次會議，由國家主席習近平主持。習近平呼籲要發揮“集中力量辦大事”的優勢，強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動。中國官方媒體沒有提及關鍵核心技術是哪些，據中央社說，但芯片顯然是其中要角。

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在美國出口管制限制半導體技術等美中科技戰背景下，中共總書記習近平今天在中央深改委會議中表示，要發揮“集中力量辦大事”的優勢，強化國家戰略科技力量，在重要領域贏得戰略主動。

中央社今天引述新華社消息，身兼中央全面深化改革委員會主任的習近平今天召開委員會第27次會議，其中審議通過了“關於健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見”。習近平在主持會議時強調，要發揮社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，強化黨和國家對重大科技創新的領導，充分發揮市場機製作用，圍繞國家戰略需求，優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，大幅提升科技攻關體系化能力，在若乾重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。

關於“健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制”，會議指出，是要把政府、市場、社會有機結合起來，科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關。要堅持國家戰略目標導向，重點研發“具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術”。

據該報道，儘管官方媒體沒有明確提及關鍵核心技術有哪些，但芯片顯然是其中要角。中國近來每年花在進口芯片的費用，已經超過石油，成為第一大進口商品。