英國新首相特拉斯對中國或採取更強硬立場

中國/英國

英國政界對中國最堅定的批評者之一周二成為英國首相，自封為戰後西方世界秩序捍衛者的特拉斯接替了對北京強硬政策未能加強的約翰遜。作為外長，特拉斯就直言不諱地批評中國，新首相希望對抗中國日益強大的力量。一般認為，英國新任首相特拉斯對中國採取更強硬立場。

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英國新首相特拉斯在得到了英國女王的許可之後將走馬上任。特拉斯的外交強硬立場，立刻引發對英國與中國關係走向聚焦。

據路透社今天報道稱，倫敦和北京之間的關係在過去十年中惡化，因為英國越來越擔心向中國投資敞開大門可能會帶來國家安全風險，而且中國的軍事和經濟自信可能會影響英國脫歐後的自由貿易議程。

新首相特拉斯認為中國是對以規則為基礎的國際秩序的威脅，該秩序支配着二戰後的貿易和外交，而特拉斯認為自己的角色是建立一個防禦壁壘。據特拉斯在今年早些時候的一次高調演講中說，“各國必須遵守規則，其中包括中國。” 特拉斯警告說，如果中國不遵守全球規則，它將阻礙中國作為超級大國的崛起，中國應該學習西方對俄羅斯入侵烏克蘭的強勁經濟反應。

她說，中國的崛起並非不可避免，西方應確保北京稱是自己領土的台灣能夠自衛。

中國共產黨官方報紙《人民日報》出版的《環球時報》稱特拉斯​​為“激進的民粹主義者”，並表示她應該放棄“過時的帝國主義心態”。中國外交部發言人毛寧6日表示，中國希望與英國的關係保持“正確軌道”。

總部位於倫敦的地緣戰略委員會聯合創始人詹姆斯·羅傑斯（James Rogers）表示，特拉斯將對中國收購英國公司施加更多限制，並將採取更多措施將各國團結起來對抗中國的崛起。他認為，“特拉斯了解短期經濟利益可能產生長期戰略和政治影響，特拉斯將努力比過去更有效地平衡這些影響。”

據路透社說，在前首相卡梅倫（David Cameron）的領導下，英國和中國建立了“黃金時代”關係。卡梅倫在2015年說他想成為北京在西方最親密的朋友。

但在過去七年中，隨着英國首相三次換屆以及對北京貿易做法的批評越來越多，以及在香港，新疆和自由人權等問題上的爭吵，英國已從中國在歐洲最大的支持者變成了最激烈的批評者之一。即使約翰遜稱自己為“狂熱的親中派”，保守黨對中國的敵意也越來越大。

政府最近採取行動限制中國在英國核電領域的參與。特拉斯還簽署了國防協議，向澳大利亞提供建造核潛艇的技術，以幫助抵制中國日益增長的實力和影響力。

去年，作為貿易部長，特拉斯警告說，除非西方對北京採取強硬態度並推動世界貿易組織改革，否則西方可能會失去對全球貿易的控制。特拉斯說，“如果我們不採取行動，那麼我們將面臨全球貿易在最大的暴政下分裂的風險。”

路透社說，2021 年晚些時候，特拉斯說服 G7 其他外長在閉幕公報中加入了譴責中國經濟政策的一句話，即北京的全球投資政策可能使較貧窮的國家陷入債務陷阱。

預計特拉斯將任命一名與她的世界觀一致的外交大臣——其盟友詹姆斯·克萊弗利 (James Cleverly) 有望接任這項工作，並由著名的對華鷹派湯姆·圖根哈特 (Tom Tugendhat) 協助擔任安全部長。

英國前外交官查爾斯·帕頓 (Charles Parton) 花了 22 年時間對中國進行分析，現在是皇家聯合軍種研究所智庫的副研究員，他表示，儘管中國可能會威脅要撤回投資，但這種情況不太可能發生。他認為，“中國不是慈善機構。但我們的工作是看看這些投資是否繼續符合我們的利益。”